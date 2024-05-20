مصيبه سودا وحلت على راسك لو منهم .. وقف بطاقة التموين لهؤلاء المواطنين في هذه الحالات.. شوف انت منهم ولا لا

بطاقات التموين في العراق تعد أداة حيوية لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة للأسر ذات الدخل المحدود تمثل هذه البطاقات جزءا من برنامج الحماية الاجتماعية الذي تديره الحكومة العراقية بهدف تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية ومع ذلك لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين وتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد قد يتم وقف بطاقات التموين في بعض الحالات حيث يشمل ذلك تقديم بيانات غير صحيحة الاستخدام غير القانوني لبطاقة عدم تحديث البيانات الشخصية، أو التغييرات الكبيرة في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي للمستفيد حيث تهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وضمان أن الدعم يصل إلى الفئات الأكثر حاجة.

حالات وقف بطاقة التموين

وقف بطاقة التموين في العراق قد يحدث في حالات معينة حيث تهدف إلى التأكد من أن الدعم يصل إلى المستحقين الفعليين فمن أهم الحالات التي قد تؤدي إلى وقف بطاقة التموين تشمل:

إذا تم اكتشاف أن المواطن قدم بيانات غير صحيحة أو مزورة أثناء التسجيل للحصول على بطاقة التموين.

إذا تم استخدام البطاقة لأغراض غير مخصصة لها مثل بيع المواد التموينية في السوق السوداء.

إذا حدث تغيير في الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية للمواطن ولم يتم تحديث البيانات في النظام مثل زيادة كبيرة في الدخل أو الحصول على وظيفة حكومية.

إذا لم يقم المواطن بتحديث بياناته الشخصية أو الأسرية في الفترات الزمنية المحددة من قبل وزارة التجارة.

إذا تم الإبلاغ عن وفاة صاحب البطاقة ولم يتم نقل البطاقة إلى أحد أفراد الأسرة المستحقين.

إذا غادر المواطن البلاد لفترة طويلة دون إبلاغ السلطات المختصة أو تحديث بياناته.

إذا لم يستلم المواطن حصته التموينية لفترة طويلة دون عذر مقبول.

فئات يحق لها الفصل عن البطاقة

توجد حالات معينة تؤدي إلى وقف بطاقة التموين للمواطنين في العراق وذلك لضمان استخدام البطاقة بشكل صحيح ووصول الدعم إلى المستحقين من بين هذه الحالات:

يتم وقف بطاقة التموين إذا كان الشخص المسجل على البطاقة ليس رب الأسرة أو صاحب البطاقة.

يتم وقف البطاقة إذا تزوجت الفتاة بشرط أن تكون قد سجلت نفسها على بطاقة أسرتها الجديدة وقامت بالفصل من بطاقتها الخاصة أولا.

يتم وقف البطاقة للزوجة المطلقة بشرط توفر شهادة الطلاق.

هذه الإجراءات تضمن تحديث بيانات المستفيدين بشكل مستمر وتعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي لهم مما يسهم في توزيع الدعم الحكومي بشكل عادل وفعال.