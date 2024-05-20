الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2024 من خلال موقع المصرية للإتصالات

من خلال موقع الشركة، يتيح معظم مقدمي خدمة الإتصالات الدفع المباشر عبر الإنترنت، حيث يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع واختيار خيار الدفع المناسب لك، سواء كان الدفع الإلكتروني أو باستخدام بطاقة الائتمان:

الدفع الإلكتروني يمكن أن يتم عبر خدمات البنوك الإلكترونية أو تطبيقات الدفع عبر الإنترنت، ويتم ذلك عن طريق إدخال بيانات الفاتورة وتأكيد عملية الدفع.

بعض الشركات قد توفر تطبيقات خاصة بها تسهل عملية دفع الفواتير وإدارة الحسابات، حيث يمكنك من خلال التطبيق الوصول إلى فاتورتك وسدادها بكل سهولة ومن أي مكان.

يجب متابعة المواعيد المحددة للدفع واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التأخير لتجنب تعرضك للغرامات المالية، بالإضافة إلى أن التأخر في السداد قد يؤدي إلى فصل الخدمة أو تقييدها بطرق معينة كالاستقبال فقط دون القدرة على الإتصال الصادر أو استخدام الإنترنت.

الغرامة المقررة في حالة التأخر عن دفع فاتورة التليفون الأرضي

يجب على العملاء أن يكونوا على علم بالغرامات المحتملة في حالة التأخر عن دفع قيمة الفواتير للتليفون الأرضي، تطبق هذه الغرامات والعقوبات كوسيلة لضمان سداد الفواتير في الوقت المناسب وتشجيع العملاء على التزامهم بالمدفوعات المستحقة و الغرامات التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات كما يلي:

غرامة تبلغ نسبتها 1.5% من إجمالي قيمة الفاتورة، حيث يبلغ الحد الأدنى 10 جنيهات يتم دفع بشكل شهري.

في حالة التأخر عن السداد لمدة تبلغ 4 أشهر يؤدي ذلك إلى رفع الحرارة عن التليفون الأرضي.

في حالة التأخر عن الدفع لمدة 7 أشهر، سوف يؤدي ذلك إلى إيقاف الخدمة بشكل نهائي وسحب الخط.

كيفية تقسيط فاتورة التليفون الأرضي

توفر الشركة خدمة التقسيط للعملاء الذين تتجاوز قيمة فواتيرهم 1000 جنيه مصري، حيث يمكن لهؤلاء العملاء دفع مقدم بنسبة 25% من قيمة الفاتورة، بعد التأكد من صحة بياناتهم والموافقة على طلب التقسيط، سيتواصل معهم فريق خدمة العملاء لشرح تفاصيل خطة التقسيط، حيث سيتم سداد باقي المبلغ على أقساط شهرية متساوية.