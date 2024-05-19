رابط الحصول على نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي 2024 في مختلف المحافظات المصرية، حيث انتهى الطلاب من تأدية الاختبارات الخاصة بهم منذ ساعات قليلة، ومن ثم انكبت لجان الكونترول على أعمالها المتعلقة بالتصحيح والمراجعة وتدقيق ورصد درجات الطلاب، وتحاول كافة اللجان في أن تنجز كافة أعمالها في أسرع وقت ممكن حتى ظهور النتائج التي يبحث عنها الطلاب في القريب العاجل، ومن المتوقع أن تبدأ وزارة التعليم في اعلان النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة عبر الموقع الالكتروني لبوابة التعليم الأساسي، وإليكم أبرز التفاصيل.

نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي 2024

نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي 2024 الترم الثاني من النتائج الهامة التي تشغل جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور حيث يستعدون بعدها للانتقال لمرحلة الشهادة الإعدادية ويتحدد على أساسها مستواهم ومدى استيعابهم للمناهج ومدخلات التعليم بالطريقة الحديثة، وتحاول الوزارة بكامل جهدها وطاقتها أن توفر للطلاب كافة سبل الراحة سواء من ناحية تجهيز اللجان أو في توفير الطرق الإلكترونية للحصول على الخدمات المتاحة من خلالها والتي من أهمها النتائج.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي 2024

كما ذكرنا لحضراتكم مراراً أنه تم بالفعل تجهيز موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي استعداداً لرفع نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي 2024 الترم الثاني من خلالها، ويمكن لجميع الطلاب اتباع ما يلي للحصول على النتائج بمجرد ظهورها: