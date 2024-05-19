رسميًا تحديد موعد امتحانات الفصل الثالث الدراسي في المملكة ومتى تنتهي الاختبارات

جميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية يستعدون لبدء اختبارات الفصل الثالث، وهو الفصل الأخير في السنة الدراسية 1445هـ، حيث قد شاعت العديد من الأخبار حول وجود تغييرات في جدول الاختبارات، مما أثار العديد من التساؤلات بين الطلاب، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية الموعد النهائي لاختبارات الترم الثالث 1445 وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

موعد امتحانات الفصل الثالث الدراسي في المملكة

بعد جهود كبيرة من وزارة التعليم، تم الكشف عن جداول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في المملكة، حيث ستنطلق اختبارات الطلاب في الصفوف المختلفة في يوم 27 من شهر ذي القعدة من العام 1445 هجري، الموافق 4 من يونيو 2024 ميلادي.

سوف يتم اجراء هذه الاختبارات على مدار ستة أيام متتالية، وسوف تنتهي في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1445، والذي يوافق تاريخ 10 من شهر يونيو 2024.

متى ينتهي الترم الثالث 2024 – 1445؟

بعد أن تعرفنا على موعد الاختبارات لهذا العام 1445 يمكننا التعرف على موعد نهاية الفصل الدراسي الثالث والذي سيكون نهاية العام الدراسي في المملكة العربية السعودية حيث يتكون العام في المملكة العربية السعودية من ثلاثة فصول، وقد تم الإعلان في السابق عن نهاية هذا الفصل، حيث أن آخر موعد للاختبارات سيكون 10 من شهر يونيو 2024 الموافق 4 من شهر ذي الحجة 1445 هـ، وهذا هو تاريخ انتهاء العام الدراسي حيث سيكون جميع الطلاب قد أنهوا كافة الاحتبارات الخاصة بهم، وتبدأ الإجازة الصيفية بعد ذلك.