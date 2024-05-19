ظهرت الأن.. نتيجة الصف الاول الاعدادي محافظة القاهرة 2024.. برقم الجلوس.. رابط الاستعلام والنتيجة

‏نتيجة طلاب الصف الأول الإعدادي، ‏انتهى طلاب الصف الأول الإعدادي من أداء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لعام 2024 وبدأ الطلاب والاستمتاع بالإجازة الصيفية ولكن الكثير من أولياء الأمور قلقين بسبب انتظار نتائج الاختبارات ويرغبون في معرفة مجهود أبناءهم خلال العام حتى يتمكن جميع الطلاب من الانتقال إلى الصف الدراسي الذي يليه، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة برابط الاستعلام عن النتائج حتى يتمكن جميع الطلاب من معرفة درجاتهم والنتائج الخاصة بهم بمجرد الإعلان عنها.

‏رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي

‏ بسبب الاضطراب المستمر من أولياء الأمور والبحث المستمر عن نتاىج الصف الأول الإعدادي اهتمت إدارة العلاقات العامة بمحافظة القاهرة بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بالإعلان عن النتيجة وأنه سوف يتم عرضها من خلال البوابة الرسمية الخاصة بمحافظة القاهرة حتى يتم تسهيل جميع الأمور على الطلاب أو أولياء الأمور وسوف تتم كالتالي:

‏الدخول على الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي.

‏قم بالدخول على القائمة الرئيسية ومنها قم باختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.

‏بعد ذلك قم بإدخال المرحلة الدراسية وهي الصف الأول الإعدادي.

‏ثم يتم إدخال العام الدراسي 2023 2024.

‏بعد ذلك يتم إدخال بيانات الطالب الاسم ورقم الجلوس.

‏قم بالضغط على الاستعلام حتى تظهر جميع الدرجات الخاصة بالطالب.

‏نتيجة طلاب الصف الأول الإعدادي

‏حاولت وزارة التربية والتعليم في الفترة الأخيرة بث الطمأنينة والهدوء في قلوب جميع أولياء الامور وأكدت أن موعد عرض نتائج الطلاب في الصف الأول الإعدادي سوف تكون في النصف الثاني من شهر مايو وذلك بعد إجراء عمليات تصحيح مكثفة حتى يحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها، ولا يجب الشعور بأي قلق إذا تأخرت عملية ظهور النتائج وذلك يرجع إلى القيام بعملية التصحيح الدقيقة من قبل المصححين.