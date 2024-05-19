بالصور لملفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والسابعة في كل محافظات العراق وزارة العمل

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، في دولة العراق حيث يرغب الكثير في الاطلاع على قائمة الأشخاص المستفيدة ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم الاعلان حتى الان عن الأسماء بصورة رسمية، كما وضعت الوزارة معايير وشروط يجب توافرها لأخذ دعم الرعاية الاجتماعية، سنقوم بعرض تفاصيلها خلال سطور هذا المقال.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قامت الحكومة العراقية بوضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر ليتم شمول اسمك بين قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية وقد تمثلت هذه الشروط والمعايير فيما يلي:

ضرورة ان يكون الشخص المستفيد يحمل الجنسيه العراقية.

يجب ان يتراوح من الشخص المتقدم بين 18 الى 60 في حاله الرجال.

في حالة النساء يجب ان يكون العمر مابين 15 الى 55.

يشترط عدم امتلاك أي اراضي او عقارات او مبالغ باهظة.

الاوراق المطلوبة للتقديم على الوجبة الاخيرة

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق المستندات والاوراق المطلوبة للتقديم على الوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية وقد شملت هذه الأوراق ما يلي:

ضرورة إحضار صورة من الهوية الشخصية للمتقدم.

إحضار مستند يدل على عدم امتلاك الأسرة لأي دخل ثابت.

صورة من البطاقة التموينية الخاصة بالأسرة المتقدمة لأخذ دعم الرعاية الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عن طريق اتباع عدد من الخطوات وقد تمثلت الخطوات على النحو التالي: