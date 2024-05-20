تفاصيل إصدار شهادات بنك القاهرة الجديدة 2024 بعائد 27 %

يعلن بنك القاهرة عن توافر شهادات استثمارية متنوعة تتضمن شهادات بعائد متغير ومرتفع يصل إلى 27% سنويًا، مع صرف العائدات شهريًا، هذه الشهادات تعتبر منتجات استثمارية تهدف إلى تحقيق عوائد مالية للعملاء وتتوافر هذه الشهادات بجانب العروض الإستثمارية لبنك مصر والبنك الأهلي المصري، مما يوفر خيارات متنوعة للمستثمرين.

تفاصيل شهادات بنك القاهرة

توفر شهادة الأستثمار لمدة ثلاث سنوات التي طرحها بنك القاهرة فرصة استثمارية مجزية للأفراد، حيث يمكن للعملاء الإستفادة من عوائد مرتفعة تصل إلى 27% سنويًا، مع صرف العائد شهريًا وفقًا لتغيرات سعر الفائدة لدى البنك المركزي ويتيح البنك للعملاء بدء الإستثمار بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، مع إمكانية الحصول على تسهيلات تصل إلى 90% من قيمة الشهادة بنفس العملة وتأتي هذه الشهادة كخيار استثماري في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة، وتمثل فرصة ممتازة لتحقيق عوائد مالية مستقرة ومجزية على المدى الطويل.

شهادات بنك القاهرة المتغيرة

الشهادة الثلاثية من بنك القاهرة:

العائد: 16% سنويًا.

المدة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 100 ألف جنيه.

شهادة بريمو الثلاثية المتغيرة:

العائد: 20% سنويًا، متغير.

المدة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه.

دورية الصرف: ربع سنويًا.

شهادة البريمو المتغيرة:

العائد: 27% سنويًا، متغير ومرتبط بسعر الإيداع للبنك المركزي المصري.

المدة: 3 سنوات.

دورية الصرف: شهريًا.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري:

العائد: 18% سنويًا.

العائد ثابت طوال المدة.

المدة: 3 سنوات.

دورية صرف العائد: شهريًا.

الحد الأدنى للشراء: 5 ملايين جنيه.

الشهادة الثلاثية:

العائد: 17% سنويًا.

نوع العائد: ثابت.

المدة: 3 سنوات.

دورية الصرف: شهريًا.

الحد الأدنى للشراء: مليون جنيه.

ما هي فروع بنك القاهرة