بخطوات بسيطة.. طريقة تجديد جواز السفر من خلال منصة أبشر 1445

يتساءل الكثير من المواطنين في داخل المملكة العربية السعودية عن طريق التجديد جواز السفر من خلال منصة ابشر 1445، والجدير بالذكر دائما تسعى الحكومة السعودية توفير كافة الوسائل الرقمية التي تقلل من التعب والعناء والجهد دون الذهاب إلى الجهات الحكومية، وذلك من أجل إتمام الإحتياجات الأساسية من الخدمات التي يحتاجها المواطنون، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر 1445.

تجديد جواز السفر إلكترونيًا عبر أبشر

لكي تتمكن من تجديد جواز السفر الإلكترونية من خلال منصة أبشر يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني لمنصة ابشر .

بعد ذلك قم بالتسجيل في العنوان الوطني.

قم بدفع كافة الرسوم الخاصة بتجديد جواز السفر عبر الإنترنت.

وفي حالة الرغبة في تجديد جواز السفر ينبغي عليك إحضار جواز السفر القديم المراد تجديده.

ومن أجل إخراج جواز سفر جديد لأول مرة، ينبغي عليك تقديم الموافقة الخاصة من خلال ولي الأمر، إضافة إلى ذلك يجب ألا يقل العمر عن 21 عام.

كيفية تجديد جواز السفر بدون 15 عام

بكل سهولة يمكن تجديد جواز السفر للأشخاص الذين يقل أعمارهم عن 15 عام من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بإضافة اسم الطفل الذي ترغب في تجديد جواز السفر له.

قم بدفع كافة الرسوم الخاصة بتجديد جواز السفر عبر الإنترنت.

قم بإحضار صورتين شخصيتين ملونتين لكي يتم استكمال إجراءات استخراج جواز السفر الجديد، أما في حالة تجديد جواز السفر القديم يجب إحضاره.

طريقة تجديد جواز السفر السعودي

يمكنكم من خلال منصة ابشر تجديد جواز السفر السعودي بكل سهولة وذلك عن طريق الخطوات التالية: