هتاخد كل شهر 9000 جنيه!.. وظائف وزارة العمل في 21 محافظة ولكن تبعًا لتلك الشروط “9 بواكي مستني ايه”

وظائف وزارة العمل، من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها في الوقت الراهن، حيث قد قامت الوزارة بالإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة في النشره النصف شهرية، ويهدف ذلك إلى تقليل نسبة البطالة في البلاد وتوفير العديد من فرص العمل وضمت النشره عدد 3408 فرصة عمل بداخل 16 محافظة ونحو حوالي 55 شركة.

وظائف وزارة العمل

تحرص وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاته على توفير فرص عمل للشباب وبدون مؤهلات أيضا وقد جاءت على النحو التالي:

تم الاعلان عن وظائف وزارة العمل يوم الجمعة الماضي في النشره النصف الشهرية ويهدف الى توفير فرص العمل في الشركات الخاصة للشباب.

صرح الوزير بضرورة الاستفادة من هذه الخدمات التي تقوم الدولة بتقديمها للشباب.

كما تحرص الدولة على توفير التدريبات المهنية التي تؤهل الشباب في الاندماج بسوق العمل.

صرح الوزير بضرورة المتابعة لهذه الوظائف لضمان حفظ كافة الحقوق للعاملين.

تفاصيل وظائف وزارة العمل

قد جاءت التفاصيل الخاصة لوظائف وزارة العمل على النحو التالي:

ضمت النشرة النصف شهرية عدد 3408 وظيفة تشمل 55 شركه خاصه.

تضم هذه الوظائف عدد من الوظائف لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

لا تتطلب هذه الوظائف مؤهلات عليا كما أن البعض منها لا تطلب مؤهلات من الاساس.

تصل المرتبات الخاصة بهذه الوظائف نحو 15 ألف جنيه.

وظائف وزارة العمل لذوي الهمم

اعلنت وزارة العمل عن الآتي: