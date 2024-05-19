استعلم من هنـــا نتائج الثالث متوسط الدور الاول epedu.gov.iq بعموم العراق بالرقم الامتحاني والاسم عبر موقع وزارة التربية

يشهد الوسط التعليمي في العراق حالة من الترقب واهتمام كبيرين، وذلك مع اقتراب موعد إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2024 الدور الأول، وطلاب وطالبات هذا الصف، وأولياء أمورهم يتابعون بشغف كبير هذه النتائج التي ستحدد مسار مستقبلهم التعليمي، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخرًا عن إطلاق رابط إلكتروني يمكّن الطلاب من التعرف على نتائجهم بسهولة وفي هذا المقال، سنستعرض لكم طريقة الاستعلام عن النتائج وموعد انطلاق امتحانات نهاية العام للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي.

استعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2024 الدور الأول

تشهد المناطق التعليمية في العراق حالة من الترقب والاهتمام البالغين، حيث يتطلع طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط إلى الكشف عن نتائجهم للعام الدراسي 2024 الدور الأول وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخرًا عن إطلاق رابط إلكتروني يتيح للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بسهولة ويمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو موقع “نتائجنا“.

النقر على أيقونة “الاستعلام عن النتائج”.

اختيار محافظة الطالب.

إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني، ثم الضغط على “عرض النتيجة”.

الانتظار لبضع لحظات حتى يتم تحميل النتيجة بوضوح.

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق

تنتظر الطلاب في العراق بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن نتائج الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2024 الدور الأول وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذه النتائج بعد أسبوعين من إنهاء امتحانات الترم الثاني، وتبدأ امتحانات نهاية العام للصف الثالث المتوسط في 21 مايو الجاري، على أن تستمر حتى 5 يونيو القادم وبمجرد الانتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات، ستباشر الوزارة بعملية رصد الدرجات والموافقة عليها ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية في الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2024.