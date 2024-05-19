“رابط مباشر وسريع” طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2024 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي في الأسبوع الماضي، وقامت بنشر درجات الطلاب بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وجاء ذلك بعد الانتهاء من لجان التصحيح وعمل كشوفات المراجعة على الدرجات، كما قدمت الوزارة طريقة بسيطة تمكن من الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا باستخدام رقم الجلوس، وفي السطور التالية سوف نعرض طريقة الاستعلام بالإضافة إلى رابط الاستعلام..

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي باستخدام رقم الجلوس عن طريق القيام بكل من الآتي:

الولوج إلى موقع بوابة التعليم من هنا .

ثم الضغط على تبويب “نتيجة سنوات النقل”.

بعد ذلك حدد المرحلة التعليمية والفصل الدراسي وسيكون الاختيار الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني.

أدخل رقم الجلوس والرقم القومي.

ثم اضغط فوق زر “عرض النتيجة”.

ومن ثم تظهر جميع النتائج المتعلقة برقم جلوس الطالب الذي تم إدخاله.

نتيجة الصف الرابع الإبتدائي

أصبحت نتيجة الصف الرابع الإبتدائي متاحة في جميع المحافظات، حيث قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد النتيجة الخاصة بالامتحانات يوم الأربعاء الماضي.

قامت مديريات التربية والتعليم بنشر درجات الامتحانات وأصبح الطلاب بحاجة إلى الاطلاع على طرق تمكنهم من الحصول على النتيجة الخاصة بالترم الثاني، وهذا ما عرضناه في السطور السابقة “خطوات الاستعلام إلكترونيا” أو يمكن الذهاب إلى مقر المدرسة لاستلام الشهادة ورقيا.