بالرقم الامتحاني.. نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يسعى الطلاب من أجل الحصول نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 لعموم المحافظات، نجد أن عملية البحث تتزايد بعد انتهاء طلاب السادس الابتدائي من الامتحانات، مما كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن استقرار فترة الامتحانات ولم يتم رصد أي حالات من الغش، كما أكدت أن الخطة التي وضعتها المديريات التعليمية اثبتت نجاح كبير ، كما أن الحمالات التفقدية للتأكد من الضوابط الأمنية كان لها تأثير واضح وكبير جعل الطلاب تكون أكثر التزامناً،

لقد بدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية 2023-2024 الدور الأول للصف السادس الابتدائي يوم الأحد الماضي الموافق 12 مايو 2024 على أن تنتهي الاختبارات بالكامل لهذه المرحلة اليوم الأحد الموافق 19 من مايو 2024، وفور خروج الطلاب من لجان الامتحانات لم تفكرون في شئ سوى معرفة نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 وهذا ما نتعرف عليه سوياً خلال التقرير التالي بأدق التفاصيل وبخطوات الاستعلام.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

منذ قليل انهى طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي العراق امتحانات الدور الأول على أكمل وجه، وأكد الطلاب جميعاً أنهم لم يواجهون أي صعوبات منذ بداية الامتحانات بل أن اللجان كانت هادئة مما دفعهم ذلك لتأدية الامتحانات بشكل أفضل، وهناك مصادر تعليمية بالعراق كشفت بأن أعمال التصحيح تبدأ في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الموافق 20 من مايو وتستغرق فترة التصحيح ما بين أسبوع وحتى عشرة أيام ومن المقرر أن تصدر النتائج مع نهاية الشهر أو مع حلول شهر يونيو 2024 بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات.

جدول امتحانات السادس الابتدائي الدور الاول

منذ عدة أيام انطلقت اختبارات نهاية العام الدراسي للصف السادس الابتدائى العراق وجاء الجدول الزمني للامتحان على النحو التالي:.

الأحد الموافق 12 مايو 2024 في التربية الدينية والتربية المسيحية للطلاب الأقباط.

الإثنين 13 مايو 2024 اللغة العربية واللغة الكردية.

الثلاثاء 14 مايو 2024 اللغة الأنجليزية.

الأربعاء 15 مايو 2024 مادة الرياضيات.

الخميس 16 مايو 2024 اللغة الإجتماعية

السبت 18 مايو العلوم.

الأحد 19 مايو 2024 اللغة التركمانية.

لينك الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2024