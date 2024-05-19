موبايل سامسونج للفئة المتوسطة (من غير ولا عيب واحد) : هتشتريه من الصبح

يبحث الكثير من المهتمين بعالم الهواتف عن موبايل سامسونج للفئة المتوسطة، وقد قامت شركة سامسونج العالمية بالإعلان عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy f55، كما تعمل الشركة على تقديم الكثير من الهواتف المحمولة التي تلائم جميع الفئات المتوسطة والعالية في هذه الفترة.

موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

مواصفات هاتف Samsung Galaxy f55

قامت شركة سامسونج بتوضيح أهم المواصفات لهاتف Samsung Galaxy f55 حيث أن الهاتف بطارية تدوم لفترة كبيرة وكاميرا ممتازه ومن أبرز هذه المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:

يوجد بالهاتف وحدة تخزين تصل إلى 256 او 128 جيجا بايت بالإضافة إلى وجود 8 أو 12 جيجا بايت.

تكون شاشة الهاتف من نوع أموليد.

يتمتع الهاتف بوجود كاميرا بمقدار 50 ميجا بيكسل وكاميرا 8 ميجا بيكسل ووجود كاميرا امامية قدرها 50 ميجا بيكسل.

معدل تحديث الشاشة للهاتف هو 120 هرتز.

يكون نظام التشغيل للهاتف هو اندرويد 14.

تصل سعة البطارية نحو 5000 ملي أمبير.

مميزات هاتف Samsung Galaxy f55

يتمتع هاتف سامسونج Samsung Galaxy f55 بوجود العديد من المميزات التي تميزه عن الهواتف الاخرى ومن أبرز المميزات التي توجد بالهاتف ما يلي:

وجود بطاريه كبيره في الهاتف تصل الى 5000 ملي أمبير

يقوم الهاتف بتدعيم الشحن السريع وتصل قدرته بنحو 45 وات.

يدعم الهاتف الواي فاي والبلوتوث والجي بي اس.

يوجد بصمة سريعة في أسفل شاشة العرض للهاتف.

تدعم الكاميرا التصوير الواسع.

يوجد بالهاتف مكبرات صوت وسماعات ستريو.

شاشة الهاتف كبيرة ومناسبة الفيديوهات والالعاب والصور ايضا.

عيوب هاتف Samsung Galaxy f55

هناك عدد من العيوب التي توجد في هاتف Samsung Galaxy f55 ومن بينها ما يلي: