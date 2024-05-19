الدفاع الوطني.. يعلن عن حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2024

بعد إعلان وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية، يثير هذا القرار جدل واسع في البلاد، حيث تؤكد الوزارة أن هذه الحالات تخضع لسياسات محددة وتشمل مجموعة متنوعة من المجالات، حيث ان الشروط المحددة تتطلب الالتزام بمجموعة من الضوابط الرئاسية المحددة، وتحديدا فيما يتعلق بالمعايير الصحية والاجتماعية، وفي حال عدم استيفاء الشروط المحددة، يلزم الفرد أداء الخدمة العسكرية، حيث يتم تسليم الأوراق اللازمة إلى وزارة الدفاع الجزائرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن المهم أن يكون الفرد على علم بأن المخالفة لهذه السياسات قد تعرضه للمساءلة القانونية.

حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر

تعتبر الخدمة العسكرية واجب وطني في الجزائر، لكن هناك حالات استثنائية تؤدي إلى إعفاء بعض المواطنين من أداء هذا الواجب، تضمنت هذه الاستثناءات:

يمكن إعفاء الابن الوحيد في الأسرة من الخدمة العسكرية. تجاوز سن الـ 28 عام يعفي المواطن من الخدمة العسكرية، وبلوغ سن الـ 35 عام يشكل أيضا سببًا للاستثناء. في حالة وجود مشكلات صحية تمنع الفرد من أداء الخدمة، يتم إعفاؤه. كون المواطن الوحيد للأسرة أو وجود تدابير رئاسية معينة يمكن أن يشكل أسباب للاستثناء.

أوراق تقديم طلب إعفاء من الخدمة العسكرية

قبل التقديم على طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية، يجب على المتقدم مراعاة الضوابط المحددة من قبل الوزارة، وضمن الملف المطلوب تقديمه يشمل: