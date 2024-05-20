ارتفاع سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% تعرف علي التفاصيل

إغلاق الذهب تداولات الأسبوع فوق مستوى 2400 دولار للأونصة يعتبر إشارة إيجابية ويفتح الباب أمام المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، وذلك خاصة بعد الدعم الذي حصل عليه المعدن النفيس من تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين هذا العام بعد تراجع معدلات التضخم الأمريكية في أبريل الماضي وارتفاع أسعار الذهب جاء في ظل انخفاض مستويات الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8%، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن. على الرغم من تصريحات عدد من أعضاء البنك الفيدرالي بأن بيانات التضخم الأخيرة غير كافية لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، إلا أن السوق استجابت بإيجابية لتلك التوقعات.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.6% بعد أخبار عن قيام الصين بالإعلان عن تحفيز نقدي ضخم، حيث قامت ببيع ما قيمته تريليون يوان (138 مليار دولار) من السندات السيادية طويلة الأجل. هذا التحرك قد يدعم الطلب على الذهب والسلع بشكل عام، مما يعزز موقع الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل حول كيفية توزيع الأموال، ومن المحتمل أن تستخدم في شراء المنازل غير المباعة أو دعم القطاعات الاستراتيجية. ومن المتوقع أن تكون السندات أرخص بمقدار 20 إلى 40 نقطة أساس من عائد التمويل الحالي، مما يعزز جاذبية الذهب كبديل استثماري آمن.

صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في الصين

ارتفعت حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في الصين خلال شهر أبريل إلى 84 طنًا من 17 طنًا، حيث جذبت الصناديق 1.3 مليار دولار في أبريل، مما يعد أقوى شهر في استقطاب الاستثمارات على الإطلاق وعلى الرغم من تراجع مشتريات الصينيين من المجوهرات الذهبية بسبب ارتفاع الأسعار، إلا أن قوة الاستثمار في الذهب تعوضت ضعف المشتريات بالإضافة إلى ذلك، استمر البنك المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الـ 18 على التوالي، حيث قام بإضافة 2 طن من الذهب إلى احتياطاته في أبريل، وهو أبطأ ارتفاع في مشتريات البنك منذ نوفمبر 2022.

كما بلغ إجمالي احتياطيات الصين الرسمية من الذهب الآن 2264 طنًا، وتمثل 4.9% من إجمالي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وهي أعلى نسبة على الإطلاق للذهب. وفقًا لمجلس الذهب العالمي، جمعت الصين حتى الآن في عام 2024 29 طنًا من الذهب، وزادت حيازات الذهب خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بمقدار 316 طنًا أو 16%.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن دخول تدفقات نقدية من الأجانب لمصر بمقدار 20 مليار دولار منذ التعويم الأخير، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بمقدار 5.9 مليار دولار خلال 6 أشهروأظهرت بيانات البورصة المصرية أن صافي مشتريات الأجانب من أدوات الدين الحكومي المصرية منذ بداية شهر مارس وصلت إلى 16 مليار دولار وأشارت وكالة فيتش إلى أن السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية ارتفعت، مما أدى إلى انخفاض عجز الأصول الأجنبية.

توقعات أسعار الذهب العالمية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجل أعلى مستوى منذ 5 أسابيع، واقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله. تلقى الذهب دعمًا من ضعف بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات خفض الفائدة، بالإضافة إلى إعلان الصين عن برنامج تحفيزي ضخم، مما زاد من الطلب على السلع بشكل عام وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى عند 2422 دولار للأونصة، ونجح في اختراق مستوى 2400 دولار للأونصة. وبإغلاق الذهب تداولات الأسبوع فوق هذا المستوى، يتزايد فرص الصعود لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة والمستهدف الآن هو القمة السعرية الأخيرة عند 2431 دولار للأونصة، ثم المستوى 2450 دولار للأونصة.