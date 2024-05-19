لينك نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني 2024 نهاية العام عبر موقع المربع الإلكتروني www.moe.edu.kw

في الساعات القليلة الماضية ازداد معدل البحث عن نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني 2024، وذلك عقب إنهاء اغلب الطلاب للامتحانات وتعمل حكومة الكويت على تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات ومن بينها خدمة الحصول على النتيجة بشكل رقمي دون الحاجة للذهاب إلى مقر أي هيئة تعليمية، وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور، كما أن الخدمات التعليمية الرقمية غير مقتصرة فقط على النتائج بل يمكن لولي الأمر أن يتعرف على جميع الأمور المتعلقة بالطالب من خلالها.

نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني 2024

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني 2024 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية، والذي يهدف لخدمة الطلاب وأولياء الأمور وتوفير مجموعة من الخدمات التعليمية المتكاملة لهم، والاستعلام يجب اتباع الخطوات التالية:

أولاً عليك القيام بالذهاب إلى موقع وزارة التربية الكويتي الرسمي من هنا .

. أختر من قائمة الخدمات نتائج الطلبة لنهاية العام الدراسي 2023/2024.

إدخال الرقم المدني في مكانه المخصص.

النقر على أيقونة الرقم التسلسلي وملئها.

ثم الضغط على أيقونة عرض شهادة.

انتظر لحظات قليلة ليتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب بالدرجات لجميع المواد الدراسية.

احصائيات نتائج الطلاب الكويت 2024

نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني 2024

نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني 2024

شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان بعض المدارس عن نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني 2024 بمختلف المحافظات حيث جاءت احصائيات النتائج على النحو الآتي: فقامت نحو 40 مدرسة بالإعلان عن النتائج الخاصة بمراحل النقل سواء في التعليم العام أو التعليم الديني أو تعليم الكبار، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في باقي المدارس تباعاً على مدار الأيام القليلة القادمة.