الكل هيضحي في العيد.. انخفاض أسعار الأضاحي 20% قبل عيد الأضحى 2024.. مفأجاة كبيرة في ثمن الخرفان

أسعار الأضاحي 2024، مع اقتراب عيد الاضحى المبارك بدأ محركات البحث عن أسعار الأضاحي حيث شهدت الأسعار في العام الماضي ارتفاع اتك لذلك فإنها محل فحص بشكل كبير هذا العام بين المواطنين الراغبين في التعرف على الأسعار وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال العيد الاضحى حيث شهدت الأسواق في هذا العام ارتفاعا في الاسعار مقارنة بالعام الماضي لذا سنتعرف معنى اليوم على اسعار الاضاحي 2024 في السطور القادمه فتابعونا.

أسعار الأضاحي 2024

وفقا للأسعار المتداولة في الأسواق المصرية أسعار الأضاحي من البقر والجاموس والخرفان دفاعات في أسعار الكيلو القائم حيث جاءت أسعار الأضاحي في مصر 2024 كالتالي:

سعر كيلو اللحم القائم البقري والجاموسي يتراوح سعره في الاسواق 140 جنيهًا حتى 180 جنيهًا.

بينما سعر كيلو اللحم في الخرفان ويتراوح سعره في الأسواق من 160 جنيهًا حتى 225 جنيهًا .

أسعار الماشية البقري

أكدت وزارة الغرف التجارية أن ثمن الماشية قد شهدت انخفاضا بنسبة 20% قبل عيد الاضحى في أيام حيث سجلت أسعار الماشية البقر في الأسواق قبيل عيد الاضحى كالتالي:

سجلت أسعار الماشية من أبقار اليوم وذلك للبقر الكبير في السن للكيلو القائم ما يقارب من 120 جنيه.

بينما أسعار كيلو اللحم القائم من البقر فقد سجل الكيلو ما بين 140 الى 150 جنيه.

وقد سجل اسعار اللحم البتلو الذي يعد اغلى انواع اللحوم 250 جنيه الكيلو اللحم القائم.

وايضا العجول البقري قائم قد سجل سعره هذه الأيام قبل عيد الاضحى 2024 ما يقرب من 170 جنيه للكيلو.

بينما سعر العجول الجاموسي قائم اليوم سجل 150 جنيه للكيلو.

سعر الخراف اليوم عيد الأضحى

تعتبر الخرفان من الماشية الأساسية في عيد الأضحى وقد وصل سعرها قبل عيد الاضحى كالتالي: