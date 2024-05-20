“سكن لكل المصريين” مشروع بمدن السادات والعاشر وحدائق العاصمة

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“سكن لكل المصريين” مشروع بمدن السادات والعاشر وحدائق العاصمة

قام وزير الإسكان بتنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في عدة مدن من بينها السادات والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة، حيث تهدف المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” إلى توفير الإسكان الملائم والميسر لشرائح مختلفة من المواطنين، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات القديمة، كما تركز المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية لأصحاب الدخول المختلفة، مما يشمل الطبقة ذات الدخل المنخفض، والطبقة ذات الدخل المتوسط، والطبقة ذات الدخل المرتفع.

ضرورة تكثيف العمالة والمعدات

أكد الجزار على ضرورة زيادة الجهد في مواقع المشاريع المختلفة التابعة لمبادرة “سكن لكل المصريين”، بتكثيف العمالة والمعدات، وتقديم الدعم لمشروعات المرافق والطرق والخدمات بجانب تنفيذ الوحدات السكنية، كما أكد أيضاً على ضرورة تسليم الوحدات السكنية للمستحقين مع توفير كافة المرافق والخدمات، حيث اتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي لا تلتزم بالجدول الزمني للتنفيذ، ويركز على تطبيق معايير الاستدامة في تنفيذ المشروعات، بما في ذلك استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة وتطبيق التصميمات المميزة.

تصريح المهندس ياسر عبد الحليم حول المبادرة

قام المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات بجولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال ومشروعات مبادرة “سكن لكل المصريين”، وقد رافقه خلال الجولة مسؤلي الجهاز وبدأت الجولة بمروره على أعمال تنفيذ العمارات المتبقية من المرحلة الخامسة في حي الفردوس وحي النور، والتي تشمل وحدات سكنية بمساحات مختلفة تضم عدد متنوع من الغرف والصالات و شدد المهندس ياسر عبدالحليم على ضرورة التسارع في إنهاء جميع الأعمال المتبقية، بما في ذلك التشطيبات الداخلية وتنسيق الموقع وتسليم العمارات، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات الإتصالات والكهرباء والطرق، وذلك وفقًا لخطة التسليم المحددة.

تنفيذ 98 عمارة بمدينة العاشر

قام مسؤولي الجهاز بمتابعة الأعمال الجارية في عدة مشروعات تابعة لمبادرة “سكن لكل المصريين” في مناطق مختلفة بمصر، في مدينة العاشر من رمضان، وتمت متابعة مشاريع تنفيذ عدد من العمارات، حيث يتم تنفيذ 98 عمارة بمساحة 90 مترًا للوحدة و52 عمارة بمساحة 75 مترًا للوحدة، وتم أيضًا متابعة أعمال المرحلة الخامسة من مشروع الإسكان الأخضر بحي الزقازيق الجديدة.

بينما قام المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بجولة تفقدية في مناطق المبادرة بالمدينة بمتابعة تنفيذ العمارات وأعمال المرافق الخاصة بمنطقة 2350 فدانًا وأكد على ضرورة إنهاء أعمال التشطيبات بالجودة المطلوبة لتسليم الوحدات لحاجزيها بالصورة المناسبة وفي الوقت نفسه، يتم تنفيذ 255 عمارة بمحور الإسكان المتوسط بمساحات مختلفة في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

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