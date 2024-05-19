مسلسل صلاح الدين الأيوبي مترجمة للعربية.. القنوات الناقلة بالترددات

لم يتبق سوى ساعات قليلة على بدء الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، التي ينتظرها ملايين المتابعين والمشاهدين حول العالم، حيث إنه من أبرز وأهم المسلسلات التاريخية التي لاقت قبولاً كبيرًا عند المشاهدين، وأصبح البحث عنه يزداد يومًا بعض يوم، بسبب كم المشاهد التاريخية التي يقدمها هذا العمل الأكثر جاذبية، ويمكنك التعرف على تردد القنوات الناقلة للمسلسل، كما سنوضحه كم في السطور التالية.

موعد إذاعة حلقة مسلسل صلاح الدين

يتم عرض الحلقات الجديدة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، يوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا من كل أسبوع، فضلاً عن أن هناك بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعية التي تقوم بعرض هذا العمل التاريخي الأكثر إثارة وتشويقًا، بالإضافة إلى نقله لشخصيات تاريخية قاموا بفتح القدس وغزة وغيرها من الفتوحات الأخرى التي يتم إذاعتها ليكون من أقوى وأبرز الأعمال التاريخية التي نشأت في هذه الفترة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

ولكي تتمكن من مشاهدة الحلقات بأكملها مترجمة للغة العربية من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، يُرجى استقبالها على الأقمار الصناعية المتمثلة في الأتي:-

اسم القناة: قناة الفجر.

تردد قناة الفجر فهي 12645.

القمر الصناعي لقناة الفجر يكون النايل سات.

إضافة إلى أن معامل الترميز لقناة الفجر فهو 27500.

بالإضافة إلى استقطاب قناة الفجر فهو رأسي.

تردد أخر لقناة نقل مسلسل صلاح الدين

ومن القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي، ما جاء على النحو الأتي:-