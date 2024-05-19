عااااجل.. نتائج السادس الابتدائي 2024 دور أول جميع المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 دور أول في مختلف أنحاء العراق، ولذلك تتزايد العمليات البحثية وتتكثف لمعرفة رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة بمجرد ظهورها، وخاصة بعدما أكدت الوزارة انه سيتم الاستعانة بالطرق الرقمية لإعلان تفاصيل نتائج الطلاب للتسهيل عليهم واتاحت الفرصة أمامهم لمعرفة درجاتهم من المنزل دون الاضطرار للنزول إلى المدارس، واليك تفاصيل ذلك.

نتائج السادس الابتدائي 2024 دور أول

انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي من تأدية اختبارات نهاية العام للدور الأول منذ ساعات قليلة، وعليه فقد توجه الآلاف من الطلاب والأهالي للبحث عن تفاصيل ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 دور أول للاطمئنان على معدلاتهم وحصد نتيجة جهدهم طوال العام، وخاصة أنه تعتبر مرحلة السادس الابتدائي في العراق من أهم المراحل التعليمية، والتي تهتم بها الوزارة بشكل خاص حيث يترتب عليها باقي المراحل، وقد أشارت بعض المصادر المسؤولة إلى أن لجان التصحيح والتدقيق ومراجعة الدرجات تعمل على الانتهاء من كافة أعمالها في أسرع وقت ممكن، ومن المتوقع ظهور النتائج بشكل رسمي خلال السويعات القليلة المقبلة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 دور أول

اتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية العديد من المواقع الالكترونية التي تتيح للطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 دور أول، وللاطلاع يمكنكم اتباع ما يلي من الخطوات: