“الحق قدم بسرعة”.. وظائف بهيئة مواني البحر الأحمر والمستندات المطلوبة

تم فتح باب التقديم لبعض الوظائف القيادية في الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، والوظائف المتاحة هي مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، وتعلن الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر عن فتح باب التقديم للوظائف القيادية، حيث يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم خلال ساعات العمل الرسمية.

الوظائف المتاحة في الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر

الوظيفة: مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا

المتطلبات:

خبرة في مجال الإدارة والموارد البشرية.

القدرة على تحليل البيانات واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

مهارات تواصل وتنظيم عالية.

شهادة جامعية في التخصص ذي الصلة.

الوظيفة: مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية

المتطلبات: خبرة في مجال المالية والمحاسبة. القدرة على إعداد التقارير المالية وتحليل البيانات المالية. معرفة قوانين ولوائح المحاسبة والضرائب. شهادة جامعية في المحاسبة أو المالية أو التخصص ذي الصلة.



المستندات المطلوبة في وظائف هيئة مواني البحر الأحمر

يتم تقديم المستندات التالية إلى مقر الأمانة الفنية للوظائف القيادية والإدارية الإشرافية بالعنوان التالي: بور توفيق، السويس، بجوار باب 1: