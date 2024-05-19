“مظلتي PDF” كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق هو مبادرة تهدف إلى دعم المواطنين الذين يحتاجون إلى المساعدة المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة معدلات البطالة. وقد أعلنت الحكومة العراقية عن توفير منصة إلكترونية تُسمى “مظلتي” للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الأسر الفقيرة وتوفير الدعم اللازم لتحسين مستوى معيشتهم. وهذا يأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

يمكن الوصول إلى الموقع عبر الرابط المخصص من خلال زيارة منصة مظلتي

يتعين على المستخدمين إدخال بعض المعلومات الشخصية المطلوبة للاستعلام، مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الطلب.

بعد إدخال البيانات، ستتمكن من البحث عن اسمك في قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية المنشورة على المنصة وقد تختلف طريقة البحث عن الأسماء حسب نوع الرعاية الاجتماعية المُقدمة

في حال لم تتمكن من العثور على اسمك في القوائم، يمكنك من خلال المنصة معرفة حالة طلبك المُقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية

توفر منصة مظلتي خدمات إلكترونية أخرى متعلقة بالرعاية الاجتماعية، مثل تحديث بيانات المستفيد وتقديم شكوىوالتواصل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويمكن أيضاً الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال زيارة أقرب فرع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في منطقتك.

الشروط الواجب توافرها للاستحقاق