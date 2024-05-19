هتعيش جو المغامرة في عالم ما بعد نهاية العالم ومش هتخرج منه طول اليوم.. حمل لعبة ذا لاست أوف أس الجزء الثاني

تعتبر لعبة ذا لاست أوف أس الجزء الثاني هي تحفة فنية في عالم ألعاب الفيديو، حيث تعمل هذه اللعبة على تقديم قصة آسرة ومليئة بالتحديات حيث تدور أحداثها في عالم ما بعد نهاية العالم وتكمل هذه اللعبة رحلة جويل وإيلي، وهما الشخصيتان الرئيسيتان من الجزء الأول، وتقدم لنا منظور جديد لكافة الأحداث وذلك من خلال شخصية جديدة الذي تدعى آبي.

ما هي لعبة ذا لاست أوف أس الجزء الثاني؟

لعبة ذا لاست أوف أس الجزء الثاني هي لعبة أكشن ومغامرات ورعب البقاء من تطوير نوتي دوغ ونشر شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت، تم إصدار هذه اللعبة بشكل حصري على أجهزة بلاي ستيشن 4 في يونيو 2020، ولقد نالت إشادة نقدية واسعة وذلك لأسلوب لعبها المتقن، وبسبب قصتها المُؤثرة، وشخصياتها المُعقدة.

قصة لعبة ذا لاست أوف أس الجزء الثاني

تبدأ لعبة ذا لاست أوف أس الجزء الثاني بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث تعيش إيلي حياة هادئة مع جويل في مدينة جاكسون المُحاطة بسور ولكن سرعان ما يتم تدمير هذه الحياة الهادئة وذلك بسبب حدث مأساوي، مما يدفع إيلي إلى رحلة الثأر الغاضبة.

أسلوب اللعب في هذه اللعبة

تتميز لعبة ذا لاست أوف أس الجزء الثاني بأسلوب اللعب المتنوع والمثير حيث يتحكم اللاعبون في إيلي أو آبي خلال رحلتهما عبر عالم قاسي جدا مليء بالمخاطر.

كيفية تحميل لعبة ذا لاست أوف أس الجزء الثاني

لا يمكن تحميل لعبة ذا لاست أوف أس الجزء الثاني إلا على أجهزة بلاي ستيشن 4.

متطلبات اللعبة

جهاز بلاي ستيشن 4

مساحة تخزين 80 جيجابايت

اتصال إنترنت

نصائح قبل اللعب