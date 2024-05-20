فائده 30% للشهادات الثلاثية داخل البنوك تعرف على التفاصيل

شهادات الإستثمار هي منتجات مالية تقدمها البنوك للعملاء للإستثمار وتحقيق عوائد مالية مضمونة على المدى القصير أو الطويل، عادة ما تتضمن هذه الشهادات شروطًا معينة وتقدم فوائد محددة تعتمد على مدى التزام العميل بالإستثمار وفترة الاستثمار، إليك بعض التفاصيل التي يمكن أن توجد في شهادات الإستثمار الثلاثية داخل بعض البنوك ويمكن أن تتضمن شهادات الإستثمار الثلاثية شروطًا تحدد ما إذا كان بالإمكان سحب الأموال قبل انتهاء فترة الإستثمار أم لا.

عوائد مجزية للشهادات مع البنك الأهلي المصري

تبدو شهادة الإدخار التي يقدمها البنك الأهلي المصري خيارًا مغريًا للعملاء الراغبين في تحقيق عوائد مرتفعة على استثماراتهم، إليك تفاصيل حول هذه الشهادة:

حد أدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد المتدرج السنوي:

للسنة الأولى: 30%. للسنة الثانية: 25%. للسنة الثالثة: 20%.

العائد المتدرج السنوي بصرف دوري شهريًا:

للسنة الأولى: 26%. للسنة الثانية: 22%. للسنة الثالثة: 18%.

يتيح هذا العرض للمستثمرين الحصول على عوائد مجزية على استثماراتهم مع البنك الأهلي المصري، كما يُعد هذا العائد مرتفعًا بالمقارنة مع العائدات المعتادة على منتجات الادخار، مما يجعله خيارًا جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن فرص استثمارية مجديّة في السوق المصري، ويُمكن للعملاء الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز مدخراتهم وتحقيق أهدافهم المالية.

عوائد شهادات الادخار في البنوك

إليك مقارنة بين بعض الشهادات الادخارية التي تقدمها بعض البنوك في مصر:

بنك مصر: شهادة ابن مصر

حد أدنى للشراء: 1000 جنيه.

العائد المتدرج السنوي:

للسنة الأولى: 30%. للسنة الثانية: 25%. للسنة الثالثة: 20%.

العائد المتدرج السنوي بصرف دوري شهريًا:

للسنة الأولى: 26%. للسنة الثانية: 22.5%. للسنة الثالثة: 19%.

البنك الأهلي الكويتي مصر: شهادة الادخار

العائد المتدرج السنوي:

للسنة الأولى: 30%. للسنة الثانية: 25%. للسنة الثالثة: 20%.

العائد المتدرج السنوي بصرف دوري سنويًا:

للسنة الأولى: 26%. للسنة الثانية: 22%. للسنة الثالثة: 18%.

البنك الأهلي المتحد: شهادة “SMART”

العائد المتدرج السنوي:

للسنة الأولى: 25%. للسنة الثانية: 22%. للسنة الثالثة: 17%.

العائد المتدرج السنوي بصرف دوري شهريًا.

بنك الاستثمار العربي (Aibank):

العائد المتدرج الشهري:

في السنة الأولى: 27%. في السنة الثانية: 21%. في السنة الثالثة: 17%.

بنك التنمية الصناعية (IDB): شهادة “إختيارك”