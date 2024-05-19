الإعلان الأول ضرب نار.. مسلسل المتوحش الحلقة 35 مترجم باللغة العربية على قصة عشق وموعد العرض على MBC

مسلسل المتوحش الحلقة 35، هناك أحداث جديدة وقوية تتعرفون عليها في هذا المقال من خلال موقعنا البديل، حول الحلقة 35 من مسلسل المتوحش بطولة الممثل التركي هاليت أوزغور ساري في دور يامن والممثلة سيماي بارلاس التي تقوم بدور رويا، حيث شهدت الحلقات السابقة تطورات ومفاجئات كثيرة بالنسبة للجمهور، يأخذك مسلسل المتوحش إلى عالم بعيد من المتعة والأثارة والتشويق، حيث حقق هذا العمل نجاح كبير للغاية وأصبح ضمن أهم المسلسلات التركية،

ويتابع المسلسل ملايين الأشخاص من جميع دول العالم لأنه يحظى بشعبية وانتشار واسع، اسمه في صدارة البحث بشكل أسبوعي، ومع تطور الأحداث يزداد عدد متابعي المسلسل وترتفع مؤشرات البحث، واليوم نقدم لكم أحداث جديدة تقلب الموازين حول مسلسل المتوحش الحلقة 35 مترجم والقنوات العارضة.

مسلسل المتوحش الحلقة 35

أحداث مسلسل المتوحش مختلفة وفريدة من نوعها، لقد بدأت أحداث المسلسل عندما كانت نسليهان تحاول البحث عن طفلها المفقودة منذ سنوات طويلة، لكن دون أن تعلم الأم نسليهان أن الطفل ليس مفقود بل مخطوف وهذا ما تم كشفه عندما وصل يامان لعائلته وتذكر أحداث ولقطات من الماضي، لأن يامن قام بإنقاذ شقيقة الاز، ومع مرور الحلقات تطورات الأحداث واعجب يامن برويا وأصبحت حبه وعشقه الوحيد، لكن واجهة يامن مشاكل كثيرة مع شقيقه الاز وشاغلا ورغم ذلك كان دائماً يحاول حمايتها، واكتشف يامان أن سرحان هو السبب في كل المتاعب التي تعرض لها.

أحداث مسلسل المتوحش الحلقة 35

ومع تطور الأحداث بدأت علاقة الاز ويامن تتحسن ويتغير تماماً وأصبح الأشقاء يد واحدة لكشف الحقيقة، لكن ظهرت مفاجئات أن شيبنام وسرحان هم المجرمين الذين خططوا لخطف وهو صغير وعندما علمت رويا بهذا قررت أن تخبر الشرطة عنهم، وقبل أن تكشف رويا قامت شاغلا بإلقاء رويا من أعلى الجبل والحصول على التسجيل بالاعتراف أن سرحان و شيبنام مجرمين، واعتقد الجميع ان رويا قد مات ولكن يامان كان يبحث عنها لكشف الحقيقة واخبرته اليف ان رويا مازالت على قيد الحياة لكنت لم يعرفون مكانها،

والحقيقة أن سرحان وضع رويا في مستشفى للأمراض العقلية لكي لا تخبر يامان والشرطة، وبالبحث استطاع يامن الوصول لرويا وانقاذها، وكان سرحان يوهم الجميع أنه مصاب ولم يستطيع السير على قدميه ولكن دبر يامن والاز والدكتور جوفان لكشف حقيقة وبالفعل اكتشفوا أنه مخادع، وعندما كان يسير ظهرت بوجه نيسليهان وقبل أن تتصل بيامان قام بخطفها، وفي الحلقات القادمة يسعى يامن للوصول إلى أمه وانقاذها من سرحان بأي وسيلة بمساعدة الاز

موعد عرض مسلسل المتوحش الحلقة 35

المتوحش هو مسلسل تركي جديد يعرض على عدة قنوات فضائية وهي