نتائج الثالث متوسط الدور الاول epedu.gov.iq بصيغة pdf كل محافظات العراق | موقع نتائجنا مفتوح

يتساءل الكثير من الطلاب عن نتائج الثالث متوسط،لذلك فان وزارة التعليم العراقية تحرص على القيام بمجهود كبير لتطوير العملية التعليمية، ومن أهم الخطوات التي قامت بها هي الاستعانة بالمنصات الالكترونيه المختلفه ليستطيع الطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلالها دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة والاطلاع على النتائج.

خطوات الإطلاق على نتائج الثالث متوسط دور اول 2024

أعلنت وزارة التعليم العراقية ان نتائج الطلاب الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024 سوف تتم بصورة الكترونية من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة، وقد تمثلت الخطوات فيما يلي:

التوجه مباشرة الى موقع وزارة التربية العراقية الالكتروني. الذهاب إلى تبويب الاستعلام عن النتائج. اختيار الصف الثالث المتوسط من القائمة المنسدلة. إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به. اختيار نتائج الدور الاول. ادخال جميع البيانات بشكل صحيح. الضغط بعد ذلك على زر الإستعلام عن النتيجة. سوف يتم عرض النتيجة في حالة الظهور.

نتائج الثالث المتوسط دور اول موقع نتائجنا

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط دور اول عبر موقع نتائجنا عن طريق اتباع عدد من الخطوات وقد جاءت الخطوات على النحو التالي:

الولوج اولا الى موقع نتائجنا الالكتروني. الضغط بعد ذلك على زر الإستعلام عن النتائج. تحديد الصف الدراسي المناسب. إدخال اسم الطالب بصورة كاملة وكتابة رقم الجلوس الخاص به. الضغط بعد ذلك على ايقونة الاستعلام. سوف يتم عرض نتيجة الطالب على الشاشة. من الممكن طباعة النتيجة ورقية والاحتفاظ بها.

نتائج الثالث المتوسط دور اول 2024

تحرص دائما وزاره التعليم في العراق على الاتي: