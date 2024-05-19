ياترى شو بيقولوا الحيوانات للولو.. حدث تردد قناة وناسة الفضائية واستمتعوا بأحلى الأغاني والأناشيد للأطفال

زاد البحث عن أحدث تردد قناة وناسة الفضائية للأطفال من قبل الآباء والأمهات في الوطن العربي، كون قناة وناسة قناة هادفة وتعليمية تسعى دائما على كسب الطفل الوعي الفكري الصحيح ، وتعود شعبية هذه القناة إلى الطريقة الشيقة والجذابة التي تقدم من خلالها الأغاني والفقرات، حيث تنقل للأطفال بعض القيم والمبادئ بطريقة مسلية وتربوية، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال على أحدث تردد لقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات أيضا، لتتمكنوا من الاستمتاع ببرامجها الممتعة والمفيدة للأطفال.

تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات

يمكنك الآن استقبال تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة عبر ضبط جهاز الريسيفر على التردد والاستقطاب التالي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD

تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات

يمكنك الآن استقبال قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي عرب سات والاستمتاع بأحلى ما تقدمه القناة من أغاني وأناشيد تعليمية وترفيهية للأطفال كل ما عليك هو ضبط جهاز الريسيفر على التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

استمتعوا بأجمل أغاني لولو على قناة وناسة

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات والعرب سات 2024، دعونا نستمع سويا إلى أجمل أغاني وأناشيد الطفلة لولو التي تقدمها لنا قناة وناسة.