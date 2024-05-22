“التفاصيل من هنا” .. متى يتم صرف معاش شهر يونيو للتضامن الاجتماعي 2024 | إليك خطوات الاستعلام

تُصرف معاشات شهر يونيو عادة في المواعيد المحددة مسبقًا من قبل الجهات المسؤولة في كل دولة، كما يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات ومكان صرفها عن طريق الاتصال بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو الضمان الاجتماعي في بلدهم، أو عن طريق زيارة المواقع الإلكترونية الخاصة بتلك الجهات إذا كانت متاحة، ومن خلال تلك المقالة من موقعنا ” البديل” سوف نتعرف على موعد صرف المعاشات من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لشهر يونيو 2024.

موعد صرف معاشات يونيو 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بداية من السبت الموافق الأول من يونيو، حيث أن الجهات المعنية قد قامت بتوفير هذه المعلومات للمستفيدين مسبقًا لتسهيل عملية الحصول على المعاشات و يمكن للمستفيدين الآن التخطيط والترتيب وفقًا لهذا الموعد.

كيفية الاستعلام عن معاشات يونيو 2024

عليك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن معاشات التضامن الاجتماعي لشهر يونيو.

قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنــــا.

اضغط على أيقونة صاحب معاش.

ثم الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

قم بالاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

ضع الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع.

ثم اضغط على «استعلام» سيظهر يظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

أماكن صرف معاشات يونيو 2024

هذه الأماكن الشائعة حيث يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشاتهم، مما يوفر لهم سهولة الوصول إلى أموالهم بطرق مختلفة :

ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

منافذ شركة فوري وكارت ميزة

المحافظ الإلكترونية.

مرتبات يونيو 2024

تماشيًا مع إغلاق السنة المالية لعام 2023-2024 واقتراب موعد عيد الأضحى 2024، فقد تم تبكير مواعيد صرف مرتبات يونيو 2024 للموظفين والعاملين بالدولة، حيث سيبدأ الصرف من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، ومن المتوقع أن يستمر حتى 13 يونيو 2024.