100 UC مجانًا! أسرار شحن شدات ببجي 2024 مضمونة 100% بدون حظر

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة شحن شدات ببجي 2024 حيثُ أنها واحدة من أهم الألعاب الباتل رويال التي شهدت إقبالًا كبيرًا من محبي ألعاب الفيديو في العالم وقد انتشرت مع بداية فترة ظهور فيروس كورونا المستجد حتى أصبحت من الألعاب الأكثر شعبية من خلال جوجل بلاي حيثُ يستمتع اللاعبين بها وتضيف روح الحماسة والمنافسة بين اللاعبين وبعضهم البعض ليزيد من المتعة خلال أجواء اللعب، ولذلك نقدم لكم طريقة شحن شدات ببجي مجانًا وبدون حظر الحساب.

طريقة شحن شدات ببجي 2024 عن طريق جوجل بلاي

هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي ومن أهم هذه الطرق هي استخدام بطاقة جوجل بلاي، وذلك بالخطوات التالية:

الدخول على لعبة ببجي من الهاتف المحمول.

من الصفحة الرئيسية الدخول على الإعدادات ثم النقر على شحن الشدات.

تحديد وسيلة الدفع من جوجل بلاي.

تحديد عدد الشدات التي ترغب بها.

بعد إتمام جميع الخطوات يتم إرسال الشدات عبر حساب ببجي.

طريقة شحن شدات ببجي من خلال الايدي

يُمكن شحن شدات ببجي من خلال أيدي اللاعبين، وذلك كما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي للعبة ببجي والنقر على تسجيل الدخول.

كتابة بيانات اللاعب داخل الحساب.

تحديد عدد شدات التي ترغب بشرائها.

إختيار وسيلة الدفع المناسبة من بين طرق الدفع المتاحة.

بعد الانتهاء من شحن شدات ببجي يتم إضافة الشدات إلى الحساب الخاص باللعبة.

أسعار شحن شدات ببجي 2024

تختلف اسعار شحن شدات ببجي طبقًا إلى عدد الشدات، وذلك كما يلي: