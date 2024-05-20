115 ريال عماني كحد أدنى.. الرعاية الإجتماعية تعلن عن قيمة منفعة المطلقات سلطنة عمان 2024

خصص قانون الحماية الإجتماعية للمطلقة وأبنائها في سلطنة عمان مبلغاً من الدعم المالي لكي يتم مساعدتهم على تجاوز بعض الظروف المالية التي يمكن أن يمروا بها في ظل غياب الأب وعدم قدرته على الإنفاق، لذلك جاء صندوق الرعاية الاجتماعية في عمان يعلن عن قيمة منفعة المطلقات سلطنة عمان، والتي جاءت تتمثل فيما يلي.

قيمة منفعة المطلقات سلطنة عمان

تعتبر قيمة منفعة المطلقة التي لديها أطفال والمنفعة التي ليس لديها أطفال ولم تبلغ سن الأربعين جزءًا من قيمة منفعة دخل الأسرة التي تنتمي إليها، وذلك بحسب القيم المحددة في منفعة دعم دخل الأسرة كما يلي: