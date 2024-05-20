115 ريال عماني كحد أدنى.. الرعاية الإجتماعية تعلن عن قيمة منفعة المطلقات سلطنة عمان 2024

خصص قانون الحماية الإجتماعية للمطلقة وأبنائها في سلطنة عمان مبلغاً من الدعم المالي لكي يتم مساعدتهم على تجاوز بعض الظروف المالية التي يمكن أن يمروا بها في ظل غياب الأب وعدم قدرته على الإنفاق، لذلك جاء صندوق الرعاية الاجتماعية في عمان يعلن عن قيمة منفعة المطلقات سلطنة عمان، والتي جاءت تتمثل فيما يلي.
قيمة منفعة المطلقات سلطنة عمان
تعتبر قيمة منفعة المطلقة التي لديها أطفال والمنفعة التي ليس لديها أطفال ولم تبلغ سن الأربعين جزءًا من قيمة منفعة دخل الأسرة التي تنتمي إليها، وذلك بحسب القيم المحددة في منفعة دعم دخل الأسرة كما يلي:
- قيمة الدعم المالي الذي تتلقاه المرأة الطلقة التي بلغت الأربعين عامًا وليس لديها أطفال، تعادل 115 ريال عماني شهريًا.
- الفائدة التي تحصل عليها المطلقة التي لديها طفل واحد تكون 162.635 ريال عماني.
- المنفعة التي تتلقاها المطلقة ولديها ولدان من نفس الأب تبلغ 199.186 ريال عماني.
- المنفعة التي تحصل عليها المطلقة التي ترعى ثلاثة أولاد من نفس الأب تبلغ 230,000 ريال عماني.
- المنفعة التي تحصل عليها المطلقة التي لديها أربعة أبناء من نفس الأب هي 257.148 ريال عماني.
- النفع المالي الذي تحصل عليه المطلقة التي لديها خمسة أبناء من نفس الأب يبلغ 281.691 ريال عماني.
- المنفعة التي تحصل عليها الأم المطلقة التي لديها ستة أطفال من نفس الأب تبلغ 304.261 ريال عماني.
- المنفعة التي تحصل عليها المطلقة التي لديها سبعة أطفال من نفس الأب تبلغ 325.269 ريال عماني.
- منفعة الأم المطلقة التي تعول ثمانية أبناء من نفس الأب تبلغ 345,000 ريال عماني.
- المنفعة التي تحصل عليها المطلقة التي لديها تسعة أطفال من أب واحد تبلغ 363.662 ريال عماني.
- منفعة الأم المطلقة التي لديها عشرة أبناء من نفس الأب تقدر بـ 381,412 ريال عماني.
- المنفعة التي تتلقاها المطلقة التي لديها 11 طفلاً من نفس الأب تبلغ 398,372 ريال عماني.
- المنفعة التي تحصل عليها الأم المطلقة التي لديها 12 ابن من أب واحد تقدر بـ 414,638 ريال عماني.
- المنفعة التي تتلقاها المرأة المطلقة والتي لديها 13 طفلًا من نفس الأب هي 430.291 ريال عماني
- الفائدة التي تتلقاها المطلقة التي لديها 14 من الأبناء من نفس الأب هي 445.393 ريال عماني.