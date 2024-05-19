تحميل PDF.. نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الاول عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

ينتظر الطلاب بلهفة وشوق صدور نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الاول من اجل معرفة درجات النجاح التي حصلوا عليها، يعد الثالث المتوسط من المراحل الأساسي ومرحلة انتقالية في غاية الأهمية، ويحرص الطلاب للحصول على أعلى الدرجات، تقدم وزارة التربية والتعليم العراقية دعم كبير للطلاب طوال الوقت،مما قامت بتهيئة الأجواء داخل اللجان المدرسية لتأدية الاختبارات بشكل أفضل دون الشعور بأي توتر أو قلق،

مما تساهم الإجراءات الأمنية والوقائية في تحسين مود الطلاب لأنهم يعلمون أنهم يحصلون على الدرجة التي يستحقونها وعدم ضياع المجهود المبذول، هناك ارتفاع كبير في تسجيل حضور امتحانات الثالث المتوسط للعام الدراسي الجاري 2024 أكثر من العام الدراسي الماضي، وتأمل وزارة التربية والتعليم أن تكون نسب النجاح مرتفعة أيضاً، تابعوا معغاً لكي نتعرف سوياً على نتائج الثالث المتوسط العراق 2024.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2024

لقد بدأ العد التنازلي على انتهاء اختبارات الثالث المتوسط ولكن الامتحانات على وشك الانتهاء وهذا ما يدفع الطلاب لكثرة البحث، ونؤكد لكم أن الوزارة أكدت بأن التصحيح جاري بشكل مستقر ويتم الانتقال قريباً إلى رصد الدرجات ثم الإعلان عنها بعد انتهاء الاختبارات بعدة أيام قليلة.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم يقوم بتهنئة الطلاب الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية من عموم المحافظات، وهذا يتم بعد اعتماد النتائج مباشرةً، وسوف تتوفر نتائج الطلاب بنظام كشوفات PDF يمكن للطلاب تحميلها لمعرفة الدرجات في كل مادة ونسب النجاح وترتيب الطالب من خلال المواقع الإلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، لذا لذلك نقدم لكم الرابط المخصص بالخطوات عبر الفقرة التالية.

خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الاول