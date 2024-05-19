إليكُم.. نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول بعموم العراق بالرقم الامتحاني والاسم عبر موقع وزارة التربية

يبحث الجميع في الوقت الحالي عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول بعموم المحافظات العراقية، حيث يمكن معرفة النتيجة من خلال رابط إلكتروني أطلقته وزارة التربية العراقية مؤخراً، وهذا الرابط يسهل على الطلاب والطالبات إجراءات الحصول على النتيجة من خلال قيامهم بعدة خطوات غاية في السهولة، هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد انطلاق امتحانات نهاية العام للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي 2024، ونحن اليوم سوف نعرض لكم في هذا المقال جميع الخطوات المتعلقة بطريقة الاستعلام عن النتائج.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول عقب الانتهاء مباشرة من أداء امتحانات الترم الثاني والتي من المقرر أن تبدأ في يوم 21 من شهر مايو الحالي، وقد حرصت الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على النتيجة، حيث أنه سوف يتم رصد الدرجات مباشرة عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات، وسوف يتم الإعلان عن النتائج في الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2024 بعد موافقة وزارة التربية والتعليم العراقية عليها وعقب انتهاء الاختبارات بأيام قليلة حيث سينتهي الطلاب منها يوم 5 يونيو 2024.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول نتائجنا

إن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول من أسهل العمليات التي يمكن إجراؤها، حيث يمكن الاستعلام ومعرفة النتيجة بالتفصيل من خلال اتباع الخطوات التالية: