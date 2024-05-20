ألحق مكانك قبل الغلق.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بهذه الشروط 2024

الكثير من المواطنون والمواطنات في الجمهورية الجزائرية يتساءلون عن فتح موقع التسجيلات الخاص بسكنات عدل ٣، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تصريح وزير السكن بأن نسبة اكتمال سكنات عدل ٣ بلغت تسعين في المئة، وأشارت العديد من المصادر في وزارة السكن والعمران إلى أنه سيتم إطلاق سكنات عدل في عدد من الولايات الجزائرية، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية التسجيل في سكنات عدل، وأهم الشروط.

التسجيل في سكنات عدل 3

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 بالرابط الرسمي، حيث جاءت هذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

فتح موقع وكالة عدل.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة عدل 3.

تحديد الولاية الجزائرية.

بعد ذلك يتم ملء النموذج الإلكتروني المتعلق بسكنات عدل 3.

رفع الأوراق المطلوبة.

الضغط على التسجيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

أفادت عدة مصادر مقربة من المسؤولين عن مشروع سكنات عدل 3 بأنه سيتم تحديث الشروط المتعلقة بسكنات عدل 3 بصيغة البيع بالإيجار ونشرها في الجريدة الرسمية في غضون أيام، ومن المتوقع أن تكون الشروط كما يلي: