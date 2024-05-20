أطول نهار وأقصر ليل في مصر.. معهد الفلك يعلن موعد ظاهرة فلكية تجذب أنظار العالم

أصدرت الحكومة قرارًا رسميًا بتطبيق التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي في مصر، حيث يستمر كل منهما لمدة 6 أشهر وذلك وفقًا لضوابط ومواعيد محددة، حيث يبدأ التوقيت الشتوي في مصر مع نهاية شهر أكتوبر، بينما يبدأ التوقيت الصيفي مع نهاية شهر أبريل، ويتم تنفيذ ذلك يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، مما يؤدي إلى تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.

حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي

تقوم الدولة بتطبيق التوقيت الشتوي في مصر بداية من الجمعة الأخيرة في شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا لقرار رسمي أصدرته الحكومة، ويستمر حوالي 6 أشهر، كما تستمر الدولة في العمل بالتوقيت الصيفي حتى شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لما نص عليه القانون.

موعدأطول نهار تشهده في مصر

يعتبر أطول نهار في السنة حدثاً فلكياً سوف يحدث في شهر يونيو القادم ، حيث يصادف الانقلاب الصيفي ويشكل نقطة تحول في الطقس ونمط الحياة في العديد من البلدان بما في ذلك مصر، في هذا اليوم يكون النهار أطول مدة زمنية مقارنة بأيام السنة الأخرى، ويعتبر ليله أقصر فترة زمنية، مما يعكس تأثير الانقلاب الصيفي وزيادة فترة النهار على نصف الكرة الشمالي، وهو يوم 20 يونيو حيث يكون النهار في مصر مدته حوالي 14 ساعة، بينما تقل فترة الليل إلى حوالي 10 ساعات فقط.

يحدث الانقلاب الصيفي عندما تصل الشمس إلى أعلى نقطة في السماء في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وهذا يحدث عادة في 21 يونيو، في هذا اليوم تكون الشمس عمودية تقريبًا فوق الخط العرض الذي يسمى الدائرة الاستوائية الشمالية، بعد ذلك تتحرك الشمس باتجاه الجنوب، مما يزيد من فترة النهار ويقلل من فترة الليل في نصف الكرة الأرضية الشمالي، في الوقت نفسه يحدث الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، مما يعني بداية فصل الشتاء هناك.

موعد تغيير الساعة لـ التوقيت الشتوي

الموعد المحدد لتغيير الساعة للتوقيت الشتوي في عام 2024 هو يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر في تمام الساعة 12:00 صباحًا، في هذا الوقت سيتم تأخير الساعة من الساعة 12:00 صباحًا يوم الجمعة إلى الساعة 11:00 مساءً يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، حيث يقل الوقت بمقدار 60 دقيقة.