فرص ذهبية في أرض الخير! رواتب تصل 1600 دينار.. وظائف بمؤهل وبدون في الكويت!

تحظى دولة الكويت بمكانة متميزة بين وجهات العمالة الوافدة، الجميل في الموضوع أن فرص العمل التي تتوفر فيها تكون متميزة كما أن الرواتب التي يحصل عليها العاملون مجزية دون التقيد بشرط، الجدير بالذكر أن الجهات المعنية أكدت على أن هناك عدة مهن تحتاج إلى توافر القوى العاملة لها على الدوام علمًا بأن الرواتب تتفاوت بناءً على طبيعة العمل والتخصص المطلوب.

المهن المطلوب في دولة الكويت

تتنوع المهن التي تحتاج الكويت إليها في مختلف المجالات، لذلك نوفر في القائمة التالية أبرز التخصصات المطلوبة:

تعتبر المهن الهندسية واحدة من أهم التخصصات التي يتم الاحتياج إليها.

المعلوماتيون.

جميع التخصصات الطبية بما فيها التخدير والجراحة والقلب والعظام والأعصاب.

التمريض بكافة فروعه منه الاسعاف والعناية والمتابعة.

مدرسي اللغة العربية والكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية لجميع المراحل التعليمية.

المحاسبين بجميع تخصصاتهم.

سكرتارية، مندوبين مبيعات، مديرو فنادق، مسوقون، مدير موارد بشرية، مترجمون، جيولوجيون، مدربون.

عمل بدون مؤهل في الكويت

توفر الكويت وظائف لمن لا يمتلك مؤهل دراسي بشرط وجود الخبرة في مجال العمل، ومن هذه الوظائف:

كهربائيون.

معماريون.

إنشائي.

سائقين.

حراس .

طهاة.

عمال مطاعم.

شيفات.

موظف حجز واستقبال.

كوافيرة.

رواتب المهن في دولة الكويت

تختلف الرواتب في الكويت بناءً على الوظيفة التي تم الإعلان عنها وأيضًا جهة العمل، هذا وقد وفرنا لكم متوسط الرواتب لمجموعة من المهن المطلوبة ومنها الآتي: