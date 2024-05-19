عيش في راحة وتميز.. فرصة حجز سكنك الآن في السكن الترقوي الحر LPL 2024 بالجزائر

مع بداية عام 2024، تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن فرصة استثنائية لجميع المواطنين الجزائريين ذوي الدخل المحدود، احجز سكنك الآن في السكن الترقوي الحر LPL واستمتع بالعيش براحة وتميز في مسكنك الخاص، وفي يوم الخميس، الموافق 16 مايو 2024، ستبدأ عملية التسجيل للحصول على هذا السكن المميز، الذي يتيح لك الدفع بتسهيلات على مدار فترة متفق عليها.

التسجيل في السكن الترقوي الحر LPL 2024