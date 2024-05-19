عيش في راحة وتميز.. فرصة حجز سكنك الآن في السكن الترقوي الحر LPL 2024 بالجزائر

مع بداية عام 2024، تعلن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن فرصة استثنائية لجميع المواطنين الجزائريين ذوي الدخل المحدود، احجز سكنك الآن في السكن الترقوي الحر LPL واستمتع بالعيش براحة وتميز في مسكنك الخاص، وفي يوم الخميس، الموافق 16 مايو 2024، ستبدأ عملية التسجيل للحصول على هذا السكن المميز، الذي يتيح لك الدفع بتسهيلات على مدار فترة متفق عليها.
التسجيل في السكن الترقوي الحر LPL 2024
تقدم وكالة السكن الوطنية فرصة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية للتمتع بالاستقرار من خلال التسجيل في السكن الترقوي الحر LPL 2024، إليك الخطوات البسيطة للحصول على سكن مناسب:
- ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لوكالة السكن الوطنية.
- قم بإنشاء حساب جديد لتسهيل عملية التسجيل.
- قم بتعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة وتقديم جميع المستندات الضرورية.
- حدد الموقع المناسب للسكن ضمن مشروع السكن الترقوي الحر.
- بعد استكمال النموذج، قم بتأكيد التسجيل وانتظر مراجعة طلبك.
استعد للانتقال إلى مستوى جديد من الراحة والأمان مع السكن الترقوي الحر LPL 2024
الشروط الأساسية للتسجيل في سكنات الترقوي الحر
لضمان الاستحقاق للحصول على سكنات الترقوي الحر، تفرض الهيئة العامة للترقية السكنية بعض الشروط الضرورية على المتقدمين. إليكم تلخيصٌ لتلك الشروط بشكل جديد:
- يشترط على المتقدمين أن يكونوا مواطنين جزائريين.
- يجب أن يكون للمتقدمين إقامة دائمة في الجزائر خلال فترة تقسيط قيمة الوحدة السكنية.
- يتعين على المتقدمين عدم الحصول على سكن في مشاريع سكنية سابقة.
- يجب على المتقدمين عدم امتلاك أي عقارات أو قطع أراضي مسجلة باسمهم.
- يشترط عدم حصول المتقدمين على أي مساعدات مالية سابقة لغرض شراء أو بناء سكن خاص بهم.