“طــالــع نتيجتــك هسّـــه epedu.gov.iq“ نتائج السادس الابتدائي 2024 عموم محافظات العراق وزارة التربية pdf

ندى آخر تحديث
“طــالــع نتيجتــك هسّـــه epedu.gov.iq“ نتائج السادس الابتدائي 2024 عموم محافظات العراق وزارة التربية pdf
نتائج السادس الابتدائي

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق وهي من المراحل المهمة لدى الطلاب مما يجعلهم يعيشوا في أجواء مليئة بالتوتر والقلق، ولكن وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم أن سبب التأخير أن الاختبارات مازالت تحت المراجعة والتصحيح وهذا في صالح الطالب كما صرحت عن أن نسب النجاح مرتفعة هذا العام، وأكدت أيضا الوزارة على الحرص على الاستعلام عن النتائج من قبل الموقع الرسمي للوزارة أو المواقع التي تعمل تحت إشرافها، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج السادس الابتدائي

الجدير بالذكر أن نتائج السادس الابتدائي سوف تظهر في خلال الأيام القليلة القادمة ويمكن لجميع الطلاب في عموم محافظات العراق الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الخطوة الأولى يجب على الطالب زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية..
  2. الخطوة الثانية من قائمة الخدمات التي تقدمها الصفحة يتطلب منك النقر على خيار نتائج الامتحانات.
  3. الخطوة الثالثة قم بتحديد العام الدراسي والمرحلة التعليمية المقيد بها الطالب.
  4. الخطوة الرابعة يجب عليك كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.
  5. الخطوة الخامسة قم بتحديد الولاية التابع لها الطالب.
  6. أخيرا بمجرد أن تضغط على كلمة استعلام سوف تظهر النتيجة بالدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي نتائجنا

قامت وزارة التربية في العراق بإطلاق منصة نتائجنا والتي يمكنك من خلالها الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي وذلك من أجل تخفيف العبء على الموقع الآخر وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

نتائج السادس الابتدائي
نتائج السادس الابتدائي
  1. أولا قم بزيارة منصة نتائجنا.
  2. بعد ذلك قم باختيار الصف السادس الابتدائي.
  3. ثم بعد ذلك يتطلب منك تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.
  4. يرجى كتابة البيانات المطلوبة حول الطالب.
  5. أخيرا اضغط على بحث حتى تحصل على النتيجة.
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ندى

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