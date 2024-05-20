حقيقة : تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 بالاجابات على التليجرام

تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثانى 2024 والتي بدأت في جميع المحافظات المصرية الآن ولكن تختلف كل محافظة في المادة التي يمتحنها طلابها عن الأخرى وذلك لأن بعض المحافظات بدأت امتحنها يوم 16 مايو والأخرى بدأت يوم 18 مايو، وينتهى جميع طلاب المرحلة الإعدادي من أداء اختباراتهم قبل بداية شهر يونيو وإليك تفاصيل تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية.

تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024

نتابع مع طلاب المرحلة الاعدادية الآن امتحانات اخر صفوف وهو الصف الثالث الاعدادى للنهاية العام، والتي يتداول بعض الطلاب أوراق امتحانات يتم نشرها على صفحات مواقع والتواصل الاجتماعى، ولكن لم يتم التأكد من مصداقيتها حول أنها امتحانات الشهادة الاعدادية أم لا ، وقد وجد طلاب بعض المحافظات في الأيام الماضية أن بعض التسريبات وجاءت بعض الأسئلة في الامتحانات التي وجدوها في اللجان.

تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي

تم بالفعل رصد بعض القنوات على مواقع التواصل الاجتماعي التليجرام الذي اشتهر في السنوات الاخيرة بأنه يتم تسريب امتحانات من خلال على قنوات سرية للطلاب فقط ،ولكن تقوم وزارة التربية والتعليم بتتبع أصحاب تلك القنوات ويتم مسالتهم قانونيا كما حدث في الثانوية العامة في السنوات الماضية، وتعرض القائمين وعلى تلك القنوات للسجن والغرامات المالية، ولهذا ننوه وعلى الطلاب عدم الانسياق وراء تلك القنوات وخاصة انه يتم نشر العديد من الورق والنسخ بغرض تشييت الطلاب، وعليك عدم إضاعة الوقت في تلك التسريبات والتي في الغالب تكون غير حقيقية للامتحان الرسمي والتركيز على المذاكرة والمراجعة.