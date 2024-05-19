نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

على الرغم من عدم انتهاء طلاب الصف الثالث الاعدادي من امتحاناتهم بعد، إلا انه تتزايد عمليات البحث بشكل كبير جداً خلال هذه الفترة حول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني جميع المحافظات، نظراً لأهميتها الكبيرة لدى جميع الطلاب والتي يتحدد على أساسها خطواتهم المقبلة في مسيرتهم التعليمية سواء بالاتجاه إلى مرحلة الثانوية العامة أو الثانوية الفنية أو التمريض، ونوضح لكم في السطور القادمة من هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بموعد إعلان النتائج وخطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

بدأ الطلاب في مختلف المحافظات بإجراء اختبارات الصف الثالث الاعدادي نهاية العام الدراسي 2023-2024، حيث جاء الجدول الزمني للاختبارات وفقا للخطة الدراسية الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم، وفقا لما يلي:-

تنطلق الاختبارات في يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

وفي يوم السبت 18 مايو، يؤدي الطلاب امتحانهم في مادة الدراسات الاجتماعية.

وفي الأحد 19/5 يكون امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات.

ثم يستأنف الطلاب اختباراتهم في يوم الإثنين الموافق 20/5 في مادة العلوم.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 21/5 يكون امتحان مادة الجبر والتربية الفنية.

وأخيراً ينهي الطلاب اختبارات نهاية العام في يوم الأربعاء الموافق 22/5 في مادة الهندسة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات

بمجرد انتهاء الطلاب من تأدية الاختبارات تبدأ على الفور عمليات التصحيح والمراجعة ومن ثم يتم ارسال نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني ليتم اعتمادها رسميا من قبل المحافظ في كل محافظة، ثم يتم رفعها رسمياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو على البوابة الالكترونية الخاصة بالمحافظة التابع لها الطالب، ويمكنكم الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية: