بوابة التعليم الأساسي results.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني eduserv.cairo.gov.eg

يعتبر السؤال عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني واحد من أكثر الأسئلة الشائعة في تلك الفترة وذلك بعد أن انتهوا من أداء الامتحانات ولكن وفقا نقلته المصادر الموثقة أنه لم يتم الإنتهاء من تصحيح الامتحانات حتى الوقت الحالي والنتيجة لم تظهر بعد، ويجب العلم أنه يمكن لجميع الطلاب من مختلف المحافظات الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي الذي أطلقته الوزارة وذلك بدلا من الذهاب إلى المدارس كما أنه من المعروف أن نتيجة الصف الرابع تظهر على شكل الوان ولكل لون دلالة وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

الجدير بالذكر أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي تظهر على هيئة أربع ألوان وكل لون يدل على مستوى الطالب وسوف يكون كالتالي:

اللون الأزرق وهو يدل على أن هذا الطالب متفوق والمجموع الذي حصل عليه يتراوح ما بين 85٪ وحتى 100٪.

عندما يحصل الطالب على اللون الأخضر في مادة ما فهذا يدل على أنه قد اجتاز المطلوب منه بنجاح ويتراوح مجموعه ما بين 65٪ وحتى 85٪.

أما إذا حصل الطالب على اللون الاصفر في مادة ما هذا يدل على أنه بحاجة إلى المساعدة من أجل التقدم كما أنه في تلك الحالة يكون حصل على مجموعة يتراوح ما بين 50٪ حتى 65٪.

في حالة حصول الطالب على اللون الأحمر فهذا يدل على ضعف المستوى التعليمي لدى الطالب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال اتباع التعليمات الآتية: