البنك الزراعي المصري.. قرض 500 ألف جنيه لأصحاب المعاشات بصورة البطاقة فقط

من المؤكد أن قرض 500 ألف جنيه بصورة البطاقة فقط يعتبر مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات، هذه الخطوة توفر فرصة للحصول على التمويل اللازم بطريقة سهلة وسريعة دون الحاجة إلى الكثير من الإجراءات، حيث يمكن أن يكون هذا النوع من القروض مفيدًا جدًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم مالي إضافي لتلبية احتياجاتهم الشخصية أو للاستثمار في مشاريعهم بطريقة مريحة وميسرة، حيث يقدم البنك الزراعي المصري نظام سداد مريحة ومتطلبات مستندية قليلة، بالإضافة إلى أسعار فائدة قليلة.

قرض البنك الزراعي المصري لاصحاب المعاشات

بالنسبة لأصحاب المعاشات، يمكنهم الآن الحصول على قرض شخصي من البنك الزراعي المصري بمبلغ يتراوح بين 5 آلاف جنيه و500 ألف جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، هذا القرض يتميز بتقديمه أعلى عائد لأصحاب المعاشات، حيث يُمنح القرض بشرط تحويل المعاش إلى البنك الزراعي المصري، ويمكن للمتقاعدين الاستفادة منه بعد مرور شهر واحد من بدء تحويل المعاش بانتظام إلى البنك.

مميزات وقيمة قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري

من بين مميزات قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري:

الحد الأدنى للمعاش: 900 جنيه. عائد سنوي متناقص. تأمين على الحياة. تسهيلات في السداد. وثيقة تأمين على الحياة. سداد حتى 10 سنوات (120 شهرًا).

بالنسبة لمبلغ تمويل القرض، يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على:

حد أدنى 5 آلاف جنيه.

حد أقصى 500 ألف جنيه.

المستندات المطلوبة لقرض أصحاب المعاشات

بتقديم هذه المستندات، يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من القرض الشخصي بشروط ميسرة ومزايا متعددة من البنك الزراعي المصري وتشمل: