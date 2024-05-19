تحذير خطير WhatsApp!!.. واتساب يحذر جميع مستخدمي الأندرويد والأيفون من هذا الخطر.. أمن نفسك فورًا

في ظل انتشار العديد من البرامج والتطبيقات الضارة، قام خبراء الأمن السيبراني بتحذير مستخدمي الواتساب، عبر موجة مفاجأة من الفيروسات التي تستهدف العديد من التطبيقات البنكية وكذلك الحسابات الخاصة بالعملاء في البنوك، بالإضافة إلى التجسس على الكثير من المعطيات والبيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم، ليؤكد عضو المرصد المغربي للسيادة الرقمية، أيوب الخير، بأن هذه الفيروسات خطيرة بشكل كبير، وتعمل على إدخال العديد من الأغراض الإحتيال.

تحديث من فيروسات تطبيق واتساب

وأوضح أيوب الخير، أن هذه الموجة من الفيروسات يتم انتشارها من تطبيق إلى أخر وبين الهواتف كذلك على الضغط عليها مباشرة، وفي حالة التفاعل مع مثل هذه الروابط الإحتيالية، تقوم على الفور بإختراق الهواتف والعمل على سرقة البيانات البنكية والبطاقات الالكترونية للشخص المستخدم، بالإضافة إلى إمكانية استخدام هذه البطاقات في عمليات الشراء بطريقة غير قانونية وسحب الأموال من حسابه.

نصائح لحماية تطبيقات الفيروسات

وفي نصائح الخبراء، أكدوا بأنه يُرجى القضاء على كل هذه الروابط المشبوهة، بعد الضغط عليها نهائيًا التي تظهر على الواتساب، كما لابد من تحميل التطبيقات عبر المتجر الرسمي، بالإضافة إلى تحديث تطبيقات واتساب ونظام التشغيل بإنتظام، وتنزيل البرامج المكافحة للفيروسات الموثوقة، والحذر كذلك من الرسائل الغير مغروب فيها أو الغير متوقعة، مما تضر بالتطبيق وببيانات المستخدم البنكية والشخصية، لذلك وجب الحذر من كل هذه الفيروسات التي تنتشر دون توقف.