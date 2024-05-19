ثبتها واتفرج.. تردد قناة بي ان سبورت 6 الناقلة مباراة الزمالك ونهضة بركان نهائي الكونفدرالية

حالة من التساؤلات عن القنوات التي تقوم بنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان وبعد الكشف عن اسم القناة بدأت عمليات البحث تتزايد عن تردد قناة بي ان سبورت 6، حيث تعتبر قناة بي ان سبورت 6 واحدة من القنوات التي تحمل مميزات كثيرة وتتمتع بشهرة وشعبية واسعة، ويمكن للقناة أن تعمل على أي جهاز لأن استقبالها سهل للغاية، قناة بي ان سبورت 6 هي قناة وصلت إلى قمة النجاح والتقدم ومازالت تسعى لتوفير أكبر عدد من المحتوى الرياضية وامتلاك حقوق البث للكثير من البطولات والدوريات العربية والاوروبية والافريقية، تعمل قناة بي ان سبورت 6 على النايل سات وعرب سات بجودة عالية HD واليوم نستعرض عبر التقرير التالي تردد قناة بي ان سبورت 6 لضبطها والاستمتاع بالمنافسة الحارة بين الزمالك ونهضة بركان.

تردد قناة بي ان سبورت 6

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

مميزات قناة بي ان سبورت 6

تنقل قناة بي ان سبورت 6 العديد من الألعاب الرياضية التي يفضلها الكثير من الناس، وتهتم القناة بنقل أهم البطولات، وتعرض رياضة كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة وكرة التنس وغيرها من الألعاب، وتمتلك حقوق نقل بطولات متعددة عربية وأفريقية وأوروبية، كما أنها تعرض العديد من البرامج الرياضية وتمتلك أقوى استديو تحليلي، حيث تعمل القناة بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة بدون توقف وتستخدم الجودة العالية HD عند نقل المحتوى لعدم حدوث أي تشويش.

موعد مباراة الزمالك و نهضة بركان نهائي الكونفدرالية 2024

اللقاء المنتظر الذي يجمع بين الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 وبعد ساعات معدودة تنطلق المواجهة، في منافسة قوية نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام على الأراضي المصرية داخل استاد القاهرة الدولي، في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية كانت النتيجة لصالح نهضة بركان الذي حقق الفوز بنتيجة 2-1 على نظيره الزمالك، ولذلك هناك استعداد قوية من الفريقين من أجل التتويج، يتم نقل البث للمباراة على شاشة بي ان سبورت 6 بصوت المعلقين علي محمد علي و جواد بدة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر و السعودية و الساعة 9 بتوقيت الإمارات.