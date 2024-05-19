شوف اسمك الان.. كشوفات المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 جميع محافظات العراق

أطلقت وزارة الداخلية مؤخرًا، بعض الوجبات التي تشمل المقبولين في نقل النفوس بجميع محافظات دولة العراق، حيث إن الحكومة العراقية أطلقت هذه الخدمة لكي يتم تعديل بياناتهم الشخصية، والراغبين في الإنتقال من محافظة إلى أخر، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على الكشوفات الخاصة بجميع المتقدمين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع المواطنين في دولة العراق.

ما هي اسماء المقبولين في نقل النفوس

ويمكنك الإستعلام عن جميع أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة داخل محافظات دولة العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية بالعراق.

كذلك يمكنك الدخول إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

ليتم بعدها تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من البوابة.

بعد ذلك يُرجى إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

تحديد الوجبة التي عليها الدور.

ليتم الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية يتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة الجديدة من نقل النفوس، ومعرفة ما إذا تم قبولك في الخدمة أم لا.

مستندات التقديم في نقل النفوس بالعراق 2024

وحددت وزارة الداخلية في العراق بعض المستندات التي يُرجى إحضارها لكي يتم التقديم في خدمة نقل النفوس بمحافظات دولة العراق، كما جاء على النحو التالي:-