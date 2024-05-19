“طاقة القدر واتفتحتلك” الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد 2024 وأسماء المقبولين عبر بوابة الوظائف الحكومية

انتظار وترقب كبير جداً من جانب جميع الشباب لظهور نتيجة مسابقة البريد 2024 وتحديد أسماء المقبولين لشغل عدد من الوظائف المتاحة بالهيئة، وجدير بالذكر أنه كان قد تقدم عدد كبير لشغل تلك الوظائف التي أعلنت عنها هيئة البريد منذ بداية العام الجاري، وفيما يلي نوضح لحضراتكم كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً وعن الشروط المطلوبة للتقديم.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد 2024

شهدت مسابقة البريد اقبالا كبيرًا من قبل عدد هائل من الشباب الراغبين في الحصول على وظيفة مناسبة، وقد قامت الهيئة بفرز ما يقرب من 400 ألف طلب مقدم، وحان وقت اللحظة الحاسمة لإعلان الناجحين والمقبولين ممن انطبقت عليهم كافة الشروط، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد 2024 بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج مباشرة إلى موقع بوابة التوظيف الحكومي من هنا .

. وبعدها عليك القيام بالضغط على زر “الاستعلام”.

وفي الخطوة التالية عليك ادخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم في المكان المخصص له.

ادخل رقم الطلب الخاص بالمتقدم.

وفي الأخير انقر على كلمة “استعلام”.

سيتم تحديد موعد لاختبار المقبولين.

الشروط المطلوبة في وظائف البريد المصري 2024

ثمة مجموعة من الشروط الأساسية التي يلزم توافرها للقبول في مسابقة البريد 2024، ومن أبرز تلك الشروط ما يلي: