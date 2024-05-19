“مظلتي” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

في الفترة الأخيرة، زادت عمليات البحث بشكل كبير حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، التي تأخرت بشكل كبير عن الوجبات القديمة، مما عملت على ذعر الكثير من المستفيدين في محافظات دولة العراق، بما يُساهم البرنامج في دعم العديد من المواطنين التي يُخفف العبء الاقتصادي عن الكثير من الأشخاص المسجلين في برنامج الرعاية الاجتماعية، كما يمكنك الإستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة أخيرة

وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن تقوم بالدخول لموقع مظلتي.

بعدها يتم “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك يتم اختيار الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

ليتم القيام بإدخال بيانات الخاصة بالشخص المتقدم في دولة العراق.

الضغط مباشر على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم العمل على استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية لكل محافظة.

شرط القبول في الرعاية الاجتماعية

وعن الشروط الهامة التي يجب وأن تنطبق على كافة المتقدمين للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية في محافظات العراق، كما يأتي:-