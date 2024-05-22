تردد قناة توم وجيري استقبلها بجودة 4k على نايل سات وعرب سات “القط والفار”

تردد قناة توم وجيري، التي تحظي بنسبة مشاهدات عاليه خاصة بعد تقديمها لكرتون توم وجيري المفضل لدي الملايين بالإضافة إلي أفلام الكرتون الأخري و المحتوي الشيق الذي تقدمه القناة، فقد أصبحت في وقت قصير من أهم قنوات الكرتون علي الفضائيات العربية، وخلال هذه المقالة سوف نتعرف على كافة الترددات الجديدة للقناة بالإضافة أشهر أفلام الكرتون التي تقدمها وطريقة استقبال القناه علي الريسيفر الخاص بك.

تردد قناة توم وجيري 2024

اصبح بإمكانكم الآن متابعة قناة توم وجيري الفضائية علي القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي:

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6، واليكم رابط تردد قناة سبيستون 2024.

تردد قناة توم وجيري علي عرب سات

يمكنكم الآن تنزيل قناة توم وجيري علي القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي:

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6، واليكم رابط تردد قناة وناسة 2024.

أشهر أفلام الكرتون علي قناة توم وجيري

قناة توم وجيري ليست قائمة فقط علي أفلام الحركة والمشاكسة لكرتون توم وجيري ولكنها تتميز بعرضها أشهر افلام ديزني مجانًا دون دفع أي رسوم شهرية وهذه باقة من أشهر الأفلام التي تقدمها القناة:

كافة الأفلام الخاصة بتويتي وبطوط.

فيلم سيمبا الأسد الملك.

كرتون تيمون بومبا.

أليسا.

أليس في بلاد العجائب، واليكم رابط تردد قناة توم وجيري 2024.

استقبال قناة توم وجيري علي الريسيفر

إليكم طريقة استقبال قناة توم وجيري الفضائية علي الريسيفر الخاص بكم بطريقة سهلة وبسيطة فقط عليكم اتباع الخطوات التالية: