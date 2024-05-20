الجداول نزلت.. كيفية تحميل تطبيق ولي الأمر في عمان ودخول البوابة التعليمية عن طريق الهاتف 2024

الكثير من الحكومات حول العالم تتولى اهتمام كبير لتحسين جودة التعليم وتعزيز تجربة الطلاب، وتعتبر سلطنة عمان واحدة من تلك الدول التي تهتم كثيراً بتطوير جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متقدمة للطلاب، وذلك من خلال تطبيق “ولي الأمر” لمتابعة تقدم الطلاب في التعليم، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية تحميل تطبيق ولي الأمر في عمان بكل سهولة.

كيفية تحميل تطبيق ولي الأمر في عمان

لكي يتم تحميل تطبيق ولي الأمر بسلطنة عمان لاستخراج النتائج عند ظهورها، يمكنك إتباع الخطوات التالية:

يجب عليك أولاً فتح متجر التطبيقات على هاتفك الجوال.

يتم البحث عن تطبيق “ولي الأمر” في مربع البحث.

اضغط على زر “تنزيل” لبدء عملية التنزيل.

رجاء الإنتظار حتى يكتمل تحميل التطبيق على هاتفك بنجاح.

بعد أن يكتمل التحميل، قم بفتح الصفحة الرئيسية للتطبيق واستمتع بالخدمات المتاحة.

طريقة دخول البوابة التعليمية عن طريق الهاتف

يمكنك الدخول إلى البوابة التعليمية باستخدام الهاتف المحمول، وذلك بواسطة إتباع الخطوات التالية: