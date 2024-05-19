وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تعلن زيادة كبيرة تصل لــــ 200% لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة غلاء الأسعار

أعلنت وزارة المالية العراقية عن بشرى سارة بخصوص رواتب الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أصدر مجلس الوزراء العراقي قرار هام برفع رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 200% في بعض الحالات، وذلك لمساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار وتحقيق مستوى اقتصادي أفضل، وأوضحت الوزارة أن نسبة الزيادة تختلف من موظف لآخر، بناء على معايير محددة سيتم توضيحها في الفترة القادمة.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

أصدرت وزارة المالية العراقية بيانًا توضح فيه تفاصيل القرار الأخير لزيادة رواتب الموظفين، مما أثار اهتمام قطاع عريض من الشعب العراقي. وأكدت الوزارة أن نسبة الزيادة في الرواتب ستصل إلى 50%، وسيتم صرفها ابتداء من شهر مايو 2024، وتختلف نسبة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية للموظف وعدد سنوات الخبرة، في السطور التالية، نعرض سلم الرواتب الجديد بعد الزيادة الأخيرة:

موظفي الدرجة العاشرة: سيصرفون راتب قدره 650 ألف دينار عراقي.

موظفي الدرجة التاسعة: ستصل رواتبهم إلى 727.5 ألف دينار عراقي.

موظفي الدرجة الثامنة: سيكون راتبهم قدره 819 ألف دينار عراقي.

الموظفين بالدرجة الأولى: سيحصلون على راتب يقدر بمليون ومائة ألف دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين

يمكنك الآن الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة المالية، باتباع الخطوات التالية: