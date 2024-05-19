دفعة يونيو هتنزل امتى؟.. الإستعلام عن أسماء مستحقين الإسكان العسكري من هُنا 2024

أعلنت القوات العسكرية في المملكة الأردنية الهاشمية عن خطوات الإستعلام عن أسماء مستحقين الإسكان العسكري، حيث أن يتم توفيره لجميع المواطنين، ولكنه يتطلب استيفاء شروط أساسية معينة مع بعض الضوابط لعملية كشف الأسماء التي نستعلم عنها بسهولة، وهذا ما سوف نقوم بالتعرف عليه فيما يلي.

أسماء مستحقين الإسكان العسكري

للتحقق من أسماء المستفيدين من قرض الإسكان العسكري للدفعة الأخيرة لشهر يونيو 2024، حيث من المفترض أن يتم صرف الدعم بداية من الثامن من يونيو، ويمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة موقع القوات المسلحة العسكرية.

من خلال الصفحة الرئيسية، يتم اختيار خانة قروض الإسكان العسكرية.

قم بإدخال الرقم الوطني للمستفيد في الخانة المخصصة.

قم بإدخال الرقم العسكري للمستفيد في الخانة المخصصة له.

اضغط على زر “إرسال” لتقديم الطلب.

ستتضح لك أهلية المستفيد للحصول على قرض الإسكان العسكري.

شروط قرض الإسكان العسكري

أعلنت الوزارة عن رابط استخراج اسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري في الأردن شهر مايو 2024، ووضعت بعض الشروط والضوابط التي حددتها القيادة العامة للقوات المسلحة في المملكة الأردنية الهاشمية للحصول على القرض السكني المقدم من القيادة العسكرية لأفرادها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: